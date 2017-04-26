Синхронизацию курсов отечественной и всеобщей истории, подготовку к ЕГЭ по этому предмету и другие вопросы изучения истории в школе обсудили педагоги Новосибирской области

Российские школы переходят на новую структуру исторического образования, установленную Историко-культурным стандартом, а значит и на новые учебники. Этот переход происходит постепенно, вызывая ряд вопросов, на которые попытались ответить 25 апреля участники Всероссийского семинара-совещания «Реализация концепций развития и преподавания предметных областей как ключевой ресурс повышения качества образования» в Новосибирске. Первый вопрос связан с переходом на новую структуру изучения истории в старших классах, отметил научный руководитель Центра гуманитарного образования компании «Просвещение» Александр Данилов. Первичное освоение материала отечественной истории теперь завершается не в 9-м, а в 10-м классе, причем в последний год изучается XX век. На этот период отводится гораздо меньше учебного времени, чем раньше, и учителям предстоит к этому привыкнуть. Вторая тема – это синхронизация освоения в школе курсов отечественной и зарубежной истории. Концепция изучения отечественной истории официально принята, концепция изучения всеобщей истории – пока нет, но ее проект является рабочим документом Российского исторического общества, им руководствуются авторы новых учебников, обеспечивая синхронность двух курсов. Несмотря на то, что новые учебники всеобщей истории пока не включены в федеральный перечень учебников – просто потому, что утверждение перечня отложено на неопределенный срок, — учителя могут использовать их в качестве учебных пособий, подчеркнул Александр Данилов. Третье направление дискуссии связано с итоговой аттестацией. Вопрос о том, станет ли ЕГЭ по истории обязательным, будет рассматриваться Минобрнауки не ранее 2020 года. А сейчас актуален вопрос, как оценить уровень освоения курса истории в рамках других процедур. В прежней структуре исторического образования, когда полный курс истории завершался в 9-м классе, на ОГЭ после 9-го класса проверяли знания истории XX века. Теперь же, получается, их можно проверить лишь после 10-го класса, но решений на этот счет пока нет. Четвертый вопрос – содержание исторического образования в 11-м классе: что изучать, когда основной курс истории завершен? На сегодняшний день ФГОС старшей школы предусматривает возможность изучения истории и курса «Россия в мире». В рамках содержательных изменений, которые предполагается внести в ФГОС, нужно четко определить, что необходимо скорректировать в историческом образовании старшей школы, считает Александр Данилов. Пятая задача, в решении которой необходимо участвовать профессиональному сообществу историков и педагогов, — наполнение ФГОС предметным содержанием и возможного в дальнейшем изменения примерных основных образовательных программ. «В ходе апробации новых учебников, написанных в соответствии с новой структурой и новым содержанием исторического образования, вы можете определить, что в них «работает», а что — нет, какие в связи с этим изменения необходимы в стандартах и примерных программах», — обратился к педагогам Александр Данилов.