Softline переоборудовала диспетчерскую Сибирского регионального центра МЧС России

Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру диспетчерской службы в Сибирском региональном центре МЧС России. В результате заказчик получил современную и отказоустойчивую систему конференц-связи. Сибирскому региональному центру МЧС России потребовалось модернизировать зал центра управления в кризисных ситуациях, где находится оборудование для проведения селекторных совещаний. Исполнителем на конкурсной основе была выбрана компания Softline, которая предложила решение, максимально соответствующее потребностям заказчика, техническим требованиям и бюджету. Специалисты Softline предложили заказчику поэтапное переоборудование диспетчерской и зала для совещаний. На первом этапе были модернизированы рабочие места операторов, все кабельные трассы, интерфейсы подключения. После чего специалисты внедрили системы аудиокоммутации, звукоусиления и создали конференц-связь. Следующим этапом стало создание системы технологического телевидения, интегрированной с существующей видеосвязью, для зала центра управления в кризисных ситуациях. На заключительном этапе заменили систему бесперебойного питания комплекса, объединив ее с уже имеющейся сетью. «Специалисты Softline предоставили заказчику отказоустойчивые решения, соответствующие современным стандартам качества связи и совместимые с имеющимся оборудованием. Нам удалось создать систему коммуникаций, которую можно масштабировать, что облегчит процесс дальнейшей модернизации в зависимости от потребностей ведомства», — говорит Анастасия Белокрылова, руководитель проектов компании Softline. «Оборудование, внедренное в центре управления в кризисных ситуациях, позволяет нам существенно повысить эффективность коммуникаций при проведении региональных и международных совещаний. Мы оперативно получили все необходимые решения и завершили работы по их установке в запланированные сроки», — отметил начальник отдела ИТ Сибирского регионального центра МЧС России. Сибирский региональный центр МЧС России координирует работу подведомственных подразделений на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, отвечает за обеспечение оперативного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.