Состоялось первое заседание рабочей группы по развитию социального предпринимательства

18 апреля 2017 года в Минэкономразвития РФ прошло первое заседание рабочей группы по развитию социального предпринимательства. Основными участниками стали: Фомичев О.Л., статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации, Паршин М.В., директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации, Карисалова Н.А., заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области, коммерческий директор ФГУП ЦНИСС Алексей Бахарев, директор фонда «Глэдвэей» Владимир Вайнер, генеральный директор Агентства инвестиций и инноваций Сергей Голубев и другие эксперты сферы. Со стороны Фонда «Наше будущее» в состав рабочей группы вошла Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда, эксперты, представители различных министерств и ведомств, негосударственных организаций, занимающихся развитием и продвижением социального бизнеса в России. В рамках встречи был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия «Социальное предпринимательство»). Обсужден ряд поправок в Федеральный Закон от 27.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Определено понятие «Социальное предпринимательство». «В ходе встречи стороны выявили разночтения в понимании термина «социальное предпринимательство». На эту тему было больше всего предложений, — отметил Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО. – Участники мероприятия договорились разработать единое понимание и терминологию, с тем, чтобы можно было включить социальные виды предпринимательства в перечень видов бизнеса, которым оказывается региональная поддержка», — добавил зампред. Как итог заседания, принят к рассмотрению Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут быть отнесены к социальному предпринимательству. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com