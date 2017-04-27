Сотрудниками полиции Зеленограда задержан подозреваемый в разбое и грабеже

‘Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы задержали в Пензенской области мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения и грабежа в Зеленограде’, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступило сообщение о нападении на работницу пункта выдачи интернет-заказов, расположенного в 18-м микрорайоне Зеленограда. Как установили полицейские, в момент, когда в помещении организации, кроме работницы пункта, никого не было, зашел мужчина. Назвав номер заказа, он проследовал за девушкой на склад. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применением насилия, незнакомец пристегнул девушку наручниками к стеллажу и похитил товары — два смартфона, планшет, две сумки, а также личный мобильный телефон и браслет работницы пункта, принадлежащие организации денежные средства в сумме более 50 000 рублей.Следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Пензенской области. Злоумышленник был задержан по месту его жительства. При обыске обнаружена и изъята часть похищенного. В ходе дальнейших следственных мероприятий была установлена причастность задержанного к совершению попытки грабежа в конце декабря прошлого года. Злоумышленник сделал заказ на доставку вещей в интернет-магазине, а когда встретил курьера, причинил ему травмы металлическим прутом и потребовал отдать деньги, но получил отпор. Следственным управлением УВД Зеленограда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ ст. 161 УК РФ. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве