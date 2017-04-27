Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД Зеленограда провели день открытых дверей

В рамках общероссийской акции «Пристегнись – улыбнись», направленной на повышение уровня безопасности на дорогах и пропаганду применения ремней безопасности в автотранспорте, 26 апреля 2017 года руководство Госавтоинспекции Зеленограда решило напомнить ученикам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и организовало для учащихся 5-х классов Гимназии № 1528 знакомство с жизнью «дорожной» полиции. Началась встреча в классе службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу познавательным уроком по Правилам дорожного движения. Школьникам еще раз напомнили про дорожные ловушки, чем опасен для пешехода капюшон и громко играющая музыка в наушниках, и, конечно, о важности и необходимости использования ремней безопасности в автотранспорте. Затем ребят и педагогов пригласили познакомиться с работой инспекторов ГИБДД, поближе узнать о различных направлениях деятельности Госавтоинспекции. В каждом кабинете ребята узнавали много нового и интересного, так, например, познакомились с государственными инспекторами дорожного надзора, сотрудниками группы по исполнению административного законодательства, группы дознания, группы розыска и группы по пропаганде безопасности дорожного движения. В каждом кабинете сотрудники ГИБДД рассказывали гимназистам о нюансах своей работы и отвечали на многочисленные вопросы. В заключение встречи инспекторы познакомили школьников с патрульным автомобилем ГИБДД, рассказали о его назначении, показали, как работает сигнально-говорящее устройство и маяки патрульного автомобиля. Ребята могли заглянуть в салон, внимательно его рассмотреть, посидеть внутри и представить себя в роли инспектора ДПС, а также обратиться к одноклассникам через сигнально-говорящее устройство с просьбой о соблюдении Правил дорожного движения. Заключительные слова сказал ребятам заместитель командира ОБ ДПС ГИБД УВД по Зеленоградскому округу подполковник полиции Сергей Смирнов: «Приближаются летние каникулы – долгожданная пора для всех школьников. Но при этом она и опасная: некоторые начинают беспечно вести себя на дороге, в результате, попадают в дорожно-транспортные происшествия и проводят летние каникулы, не гуляя с друзьями, а лежа в больничной палате. Потому желаем, чтобы лето прошло для вас радостно, спокойно, с улыбками и без дорожных происшествий. Обязательно соблюдайте Правила дорожного движения являетесь ли вы пешеходом, велосипедистом, роллером или пассажиром автомобиля. Надеемся, что кто-нибудь из вас заинтересовался нашей работой и в будущем тоже захочет стать стражем зеленоградских дорог». Ребята поблагодарили сотрудников ГИБДД и пообещали соблюдать Правила дорожного движения. Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу