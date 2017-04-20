Сотрудники сети строительных гипермаркетов «К-раута» помогли благоустроить Павловскую рощу к летнему сезону

Сотрудники ярославского магазина «К-раута» присоединились к городским субботникам. За три часа работы в Павловской роще Дзержинского района волонтерам удалось собрать 50 мешков мусора, побелить деревья белой краской и установить урны. Понимая значимость бережного отношения к окружающей среде, волонтеры из числа сотрудников «К-Раута» решили поддержать инициативу мэрии и внести свой вклад в подготовку к летнему сезону излюбленных мест отдыха жителей Ярославля. В среду, 19 апреля в парке Павловская роща, что на Тутаевском шоссе благодаря совместным усилиям и слаженной командной работе сотрудников «К-раута» удалось не только убрать мусор и прошлогодние листья, но и покрасить защитной краской деревья, установить урны для мусора. «К-раута» предоставила волонтерам необходимый для уборки инвентарь, инструменты, лакокрасочные материалы. Надежда Разумовская, руководитель направления «Реклама и PR» компании «K-раута»: ««Компания «К-раута», часть международного концерна Kesko, стремится помочь своим покупателям сделать жизнь более комфортной. Поэтому мы регулярно принимаем участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству дворов и скверов в разных городах. Этой весной мы с радостью приняли участие и в общегородском субботнике Ярославля. Надеемся, что наша работа послужит положительным примером для жителей столицы Золотого кольца, которые станут больше внимания уделять заботе об экологии родного края». Мария Добрякова, начальник отдела по содержанию территорий Администрации Дзержинского района г. Ярославля: «Для нашего города апрель это всегда месяц субботников. Именно в эти дни горожане наводят порядок во дворах, городских парках и скверах. А для нашего района именно Павловская роща с ее прекрасным видом на Волгу является одним из любимых мест отдыха жителей района. И конечно же хочется сказать спасибо волонтерам компании «К-раута», которые не только навели порядок на территории парка, но и установили урны, которых так не хватало вдоль прогулочных дорожек Павловской рощи». Проведение подобных экологических мероприятий в Ярославле призвано привлечь внимание властей, бизнеса и горожан к вопросам сохранения окружающей среды и повысить личную ответственность каждого за поддержание чистоты в родных городах. А для «К-раута», части международного концерна Kesko, очень важными являются вопросы экологической ответственности и сохранения окружающей среды. Именно поэтому волонтеры компании приняли уже приняли участие в общегородских субботниках Калуги, Тулы и городах Подмосковья. *** «К-раута» — одна из ведущих на российском рынке международных розничных сетей по продаже строительно-отделочных материалов, товаров для дома и сада, работающая в пяти странах и предоставляющая своим клиентам возможность легко и быстро создать комфортные условия жизни. Первый гипермаркет «К-раута» в России был открыт в сентябре 2006 года в Санкт-Петербурге. На данный момент «K-раута» представлена сетью магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Калуге и Ярославле. «К-раута» — часть финской корпорации Kesko, которая является пятым по величине в Европе оператором в сфере торговли товарами для ремонта и обустройства дома. Дивизион строительно-технической торговли Kesko предлагает своим клиентам комплексные решения для строительства и благоустройства дома, электрические и инженерные системы в обширной сети магазинов, онлайн магазинах, а также различные цифровые сервисы. Для клиентов в сфере строительства и ремонта в разных странах работают Onninen, K-rauta, Rautia, Byggmakker, Senukai, OMA, а также RautakeskoB2BService. Kesko также работает в сфере торговли продуктами питания и продажи автомобилей. Kesko и K-ретейлеры формируют K-Group, чьи продажи составили около 11 млрд. евро (НДС 0%) в 2015 году. K-Group является третьим по величине ретейлером Европы, в котором работает около 45 000 человек. Более подробная информация о Kesko доступна на www.kesko.fi/en За дополнительной информацией обращаться руководителю направления «Реклама и PR» Разумовской Надежде +7 812 326-44-44 , доб.5408 nadezhda.razumovskaya@kesko.ru www.k-rauta.ru