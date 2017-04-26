Сотрудников Госадмтехнадзора обучили методам визуального контроля за состоянием деревьев

Участие в обучении, как лично, так и посредством селекторной связи приняли около 50 сотрудников центрального аппарата и территориальных отделов Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области. Как пояснила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, проведение обучения связано, с началом проверок мест массового пребывания детей, которые Госадмтехнадзор начнет в мае, в рамках организации регионального надзора в сфере ЧС в соответствии со вновь полученными полномочиями. В ходе обучения инспекторам объяснили основные признаки аварийных деревьев, как правильно провести обследование и на какие факторы обращать внимание в первую очередь. — Аварийные деревья представляют угрозу для маленьких посетителей детских оздоровительных лагерей. Выявлению опасных деревьев нередко мешает тот факт, что установить, является дерево аварийным и представляющем опасность в ходе визуального осмотра очень сложно. Необходимо проводить проверку при помощи специальных приборов, причем проверять должны сертифицированные специалисты. Именно поэтому, мы будем требовать от руководства получать заключения экспертов о безопасности деревьев, растущих на территории учреждений, — пояснила Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что обучение по данному направлению будет продолжено и в дальнейшем, с привлечением специалистов. — Необходимо повышать комфорт и безопасность Подмосковья, как это требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, особенно в местах постоянного нахождения детей, — заключила глава Госадмтехнадзора.