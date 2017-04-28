Ставка по ипотеке в РосЕвроБанке от 9,75%

Для клиентов, приобретающих квартиры или апартаменты, в том числе в новостройках, введенных в эксплуатацию, а также для клиентов, желающих снизить процентную ставки по действующему ипотечному кредиту, оформленному ранее в ином банке, РосЕвроБанк предлагает ставки от 9,75% годовых. Ставка 9,75% действует при подключении к Программе по снижению процентной ставки и оплате комиссии за снижение процентной ставки в соответствии с Тарифами Банка — 4% от суммы кредита. Без снижения ставки и оплаты комиссии ставка 11,25%. Процентная ставка является фиксированной на весь срок кредита. Минимальный первоначальный взнос не зависит от срока кредита и формы подтверждения дохода и составляет 15% при покупке квартиры и от 30% при приобретении апартаментов. «Предложенная нами ставка по ипотеке – беспрецедентно низкая и создает одни из самых благоприятных на рынке условий для приобретения жилья с помощью кредитных средств. Мы надеемся, что потенциальные покупатели квартир и апартаментов по достоинству оценят новые условия, которые позволят осуществить выгодные и долгожданные приобретения», — сообщил Дмитрий Фалалеев, руководитель дирекции розничного бизнеса РосЕвроБанка.