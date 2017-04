SVEN PS-250BL – еще удобнее и по выгодной цене!

Компания SVEN продолжает активно развивать линейку портативной акустики. Весной 2017 года в продаже появится модель PS-250BL, ставшая продолжением успешной новинки осени 2016 года – SVEN PS-200BL. В этой модели инженеры SVEN сохранили все лучшее от ее предшественницы, акустика стала удобнее, сохранив при этом выгодную цену. У SVEN PS-250BL есть эргономичная выдвижная ручка для переноски – модель будет незаменимым попутчиком для тех, кто не представляет своей жизни без любимой музыки. Портативная акустика PS-250BL – отличный вариант для выезда на природу. Она качественно и громко воспроизводит музыку разных жанров. Ей хорошо удаются басы – справиться с ними помогают встроенные пассивные излучатели. Благодаря Bluetooth, к акустике можно подключиться без лишних проводов и прокручивать любимые треки со смартфонов или планшетов всех участников пикника. Устройство поддерживает карты памяти microSD, а если и этого будет мало – инженеры SVEN добавили к обширным возможностям этой модели USB-разъем для подключения флешек. Музыки много не бывает! Новинка оборудована встроенным FM-радио. А еще она поддерживает проводное подключение к источникам звука. В розничную продажу портативная акустическая система SVEN PS-250BL поступит уже в апреле 2017 года. О компании SVEN С 1991 года под маркой SVEN выпускается широкий ассортимент техники для работы и развлечений. Ключевыми направлениями деятельности компании являются производство высококачественной акустики, компьютерной периферии, игровых манипуляторов, компонентов домашнего кинотеатра и техники для защиты электротехнического оборудования. Головной офис OY SVEN Scandinavia находится в Финляндии, а TM SVEN зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Сегодня основные усилия компании сосредоточены на том, чтобы делать профессиональные решения частью повседневной жизни. Собственные инженерные разработки, отлаженный процесс производства и строгий многоступенчатый контроль качества — гарантия надежности, долговечности и востребованности техники SVEN. На протяжении многих лет акустика SVEN занимает лидирующие позиции на российском рынке. Техника SVEN имеет более 100 наград от ведущих экспертов IT-рынка. Мы постоянно совершенствуемся, воплощая в жизнь девиз компании: ‘SVEN: you want – we can”. Подробная информация на сайте SVEN или в социальных сетях: Facebook и Vkontakte.