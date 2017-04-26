“Свобода и достоинство!” — концерт фестиваля “Муза непокорных — 2017”

1 мая 2017 года в Москве в Сахаровском центре под девизом «Свобода и достоинство!» пройдет V Международный фестиваль «Муза непокорных». Сегодня мы с удовольствием представляем вам участников его музыкальной программы. #muzanepokornykh. Короткая ссылка на пресс-релиз — https://goo.gl/c6um4H . Итак, фестиваль продлится немногим менее 12 часов, начиная с полудня. Для зрителей и гостей ‘Музы” подготовлены фотовыставка, спектакль, перформанс по тематике фестиваля, кинопоказ, поэтические чтения и музыкальный концерт. Концерт займет весь вечер 1 мая, начавшись около 7 часов вечера, а завершится он — примерно к 23-м часам. 8 участников — исполнителей и групп — составят в этом году его программу. Представляем участников концерта ‘Свобода и достоинство!” в рамках фестиваля ‘Муза непокорных — 2017”: Дуэт Владимир и Михаил Альтшуллеры — барды, баррикадники, ветераны защиты Белого Дома в августе 1991 года, кавалеры медали ‘Защитнику Свободной России’. Авторы протестных песен. Лауреаты и призеры международных конкурсов. Михаил Альтшуллер — артист московской консерватории. Алексей Караковский — рок-бард из поколения Вени Дркина, Олега Медведева, Павла Кашина. За спиной — автостопная юность, двадцать лет музыки с московской рок-группой «Происшествие», несколько книг поэзии и прозы, кроме этого Алексей известен как переводчик англоязычной поэзии. В конце 2015 года Алексей переехал с семьёй в Самару. В 2016 году Алексей координировал издание сборника протестной поэзии ‘Привычка жить в гетто’. Олег Мокряков — родился в 1969 г. в Свердловске. Окончил Свердловский архитектурный институт, музыкальное училище Чайковского. Уличный музыкант с 25-летним стажем. Переехал в Москву в 1992 году. Выступает со своей группой ‘Акулы’. Активист за права уличных музыкантов. Сергей Попов — родился в 1950 году в г.Егорьевск Московской области, с 1962-го живёт в Дубне. В 1967-м году начал исполнять рок-музыку в составе групп «Фобос» и «Красные дьяволята», а в 1975 году собирает группу «Жар-птица». В 1984-м году группу запрещают за распространение магнитоальбомов. В 1986-м он создаёт группу «Алиби», ставшую лауреатом Подольского рок-фестиваля и победительницей «Рок-панорамы 87» в Лужниках, с которой выступает до сих пор. Макс Прут — родился в Москве. После знакомства с русским поэтическим роком в лице БГ и Егора Летова стал писать песни. Периодически выступает на концертах, придумывает детские сказки-мюзиклы. Владислава Рукавишникова — родилась в 1992 году в Благовещенске, в детстве переехала в Тольятти, а затем на учёбу в Москву. С лета 2014 года стала выступать как певица, а в феврале 2015 года вместе с Алексеем Караковским создала панк-группу ‘Блуждающие гормоны’, работающую в жанре ‘сатирического олдскульного панк-рока с эротическим, политическим и алкоголическим контекстом’. Группа принимала участие в фестивале ‘Муза непокорных’ и ‘Рок не ради денег’, выпустила первый альбом и работает над вторым. Олег Сильверстов — родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. Этнограф, участник протестного движения, бард (гран-при бард-рок фестиваля ‘Оскольская лира’). Группа Springson — существует с 2002 года, когда музыканты выпустили свой первый альбом «33rus». Далее выходили сборники «Идиосинкразия», «Удивительный мир». В 2016 году был дописан полноценный альбом «Радость», презентация которого состоится 19 мая этого года. На данный момент команда исполняет своеобразный арт-рок, используя виолончель, электрогитару, клавишные инструменты. Гитара, вокал — Springson Илья. Виолончель — Василий Цирин. — Вместе с артистами мы с удовольствием приглашаем вас 1 мая 2017 на V Международный фестиваль ‘Муза непокорных’, на эту ежегодную и уже традиционную встречу друзей и единомышленников, — мы будем очень рады вас видеть! Подписаться на рассылку новостей Свободной школы Сопротивления вы можете здесь и сейчас, кликнув на эту ссылку: http://goo.gl/IvGTxE Ссылки на предыдущие пресс-релизы фестиваля: — Пресс-релиз №7 — Наш особый гость из Киева: https://goo.gl/7Myj3p. — Пресс-релиз №6 — о партнерском Фестивале женского многоголосия, ссылка на релиз: https://goo.gl/6TS2In . — Пресс-релиз №5 — https://goo.gl/CInTvz («Тень семьи» — о представлении «Театра политического абсурда» на фестивале). — Пресс-релиз №4 — https://goo.gl/aG3pHt («Стена» — перформанс Тани Сушенковой). — Пресс-релиз №3 — https://goo.gl/3DbliR («Тексты протеста» — об интерактивной выставке уличного плаката на фесте). — Пресс-релиз №2 — https://goo.gl/TmhbE2 (о фотопроекте «Лица — Свобода и Достоинство» в рамках фестиваля). — Пресс-релиз №1 — https://goo.gl/f5CwCu (о фестивале в общем). Организаторы Фестиваля: Орггруппа Фестиваля, Гражданское движение «Сопротивление», Общественно-политическое Движение 14%, при поддержке Общероссийского общественного движения «За права человека» и «Свободной школы Сопротивления». Информационный партнер — «Фестиваль женского многоголосия» Страницы Фестиваля в соц. сетях: Facebook: www.facebook.com/events/1215132061927612/. ВКонтакте: vk.com/event142226310. Для СМИ — аккредитация на фестиваль и любые ваши вопросы — через ту же универсальную электронную форму: https://goo.gl/STtPze, вопросы организаторам можно задать и непосредственно в указанных ивентах. Свобода и достоинство! Приглашаем вас на фестиваль «Муза непокорных — 2017»! 1 мая, Москва, Сахаровский центр.