Свыше 400 листовок, призывающих соблюдать правила тишины и покоя распространено в Химках

Химкинский отдел Госадмтехнадзора Московской области совместно с активистами регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» провел профилактические мероприятия по предупреждению нарушений в сфере тишины и покоя граждан. — Участники акции разнесли более 400 листовок по тем адресам, откуда чаще всего поступают жалобы о нарушении тишины – в домах на улицах Московская и Маяковского. В листовках ясным и простым языком изложены действия, которые приводят к нарушению тишины и покоя граждан, а также время, в которое не допускается нарушение тишины — пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Глава надзорного ведомства также добавила, что помимо раздачи листовок были проведены разъяснительные беседы и консультации с жителями города. — Многие из нарушителей просто не знают, что их действия, а очень часто это прослушивание музыки и проведение ремонтных работ до 23-24 часов, мешают соседям и является серьезным административным правонарушением. Профилактические меры помогут избежать штрафа, — отметила Главный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что требования Губернатора Московской области Андрея Воробьева об обеспечении комфортного проживания на территории Подмосковья касаются всех без исключения граждан региона.