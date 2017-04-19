Химкинский отдел Госадмтехнадзора Московской области совместно с активистами регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» провел профилактические мероприятия по предупреждению нарушений в сфере тишины и покоя граждан. — Участники акции разнесли более 400 листовок по тем адресам, откуда чаще всего поступают жалобы о нарушении тишины – в домах на улицах Московская и Маяковского. В листовках ясным и простым языком изложены действия, которые приводят к нарушению тишины и покоя граждан, а также время, в которое не допускается нарушение тишины — пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Глава надзорного ведомства также добавила, что помимо раздачи листовок были проведены разъяснительные беседы и консультации с жителями города. — Многие из нарушителей просто не знают, что их действия, а очень часто это прослушивание музыки и проведение ремонтных работ до 23-24 часов, мешают соседям и является серьезным административным правонарушением. Профилактические меры помогут избежать штрафа, — отметила Главный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что требования Губернатора Московской области Андрея Воробьева об обеспечении комфортного проживания на территории Подмосковья касаются всех без исключения граждан региона.
Домой Новости регионов Свыше 400 листовок, призывающих соблюдать правила тишины и покоя распространено в Химках