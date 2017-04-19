Татьяна Витушева: Госадмтехнадзор завершил принятие дел по объектам регионального надзора в сфере ЧС

В связи с передачей Главному управлению государственного административно-технического надзора Московской области полномочий на проведение регионального надзора в сфере ЧС на территории Подмосковья, служба приступила к принятию от МЧС по Московской области контрольно-наблюдательных дел по поднадзорным объектам. На прошедшем пресс-завтраке руководитель Госадмтехнадзора Московской области рассказала журналистам, что процесс передачи завершен. В ведение Госадмтехнадзора перешли 12 169 новых объектов. — В настоящее время поднадзорными Госадмтехнадзору в этом направлении являются — органы местного самоуправления, организации эксплуатирующие потенциально опасные объекты, на территории региона, объекты организации отдыха и оздоровления детей, — сообщила Витушева. Она отметила, что среди них 944 объекта третьего класса опасности, аварии на которых могут стать причиной территориальной чрезвычайной ситуации. Более 4 тысяч объектов, способных спровоцировать местную ЧС, и более 7 тысяч потенциальных источников ЧС локального характера. — При проведении проверок сотрудники наших территориальных отделов будут обращать внимание на наличие и подготовку необходимой документации, в том числе, планов действий по предупреждению ЧС, формирование ресурсов и запасов для ликвидации ЧС, прохождения ответственными лицами обучения действиям в случае ЧС, а также документов, касающихся особенностей конкретных объектов. Помимо документации будет проверяться работа системы оповещения, знания и умения сотрудников в части действий при возникновении угроз, реальное наличие резервов и запасов, в том числе противогазов, средств спасения, инвентаря и техники, необходимой для ликвидации ЧС, — перечислила руководитель Госадмтехнадзора. Она отметила, что за невыполнение данных норм и правил, должностным лицам может грозить штраф до 20, а юридическим – до 200 тысяч рублей. — В настоящее время нами формируется план проверок на этот и следующий годы. После того, как план будет согласован в соответствии с требованием законодательства, Госадмтехнадзор приступит к проведению проверок. Нормальное функционирование систем жизнеобеспечения — краеугольный камень комфортности проживания в регионе. Именно этого требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, и именно над этим работают и административно-технические инспекторы Подмосковья, — подчеркнула Витушева.