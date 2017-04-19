Территорию торгового центра «Лента» заставили привести в порядок

Сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области выявлено ненадлежащее содержание территории торгового центра «Лента», расположенного на Волоколамскому шоссе в Истре. Инспекторами выявлено ненадлежащее состояние и содержание территории, прилегающей к торговому центру. На съезде с Волоколамского шоссе к торговому центру выявлено проведение земляных работ без соответствующих разрешений и ограждений места производства. — По выявленным нарушениям ООО «Лента» привлечено к административной ответственности на общую сумму 220 000 рублей. Нарушения устранены незамедлительно, а именно: территория от мусора очищена, установлено ограждение места производства работ, разрешение на право производства работ получено, — рассказала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева — комфортные условия проживания для всех без исключения жителей Подмосковья.