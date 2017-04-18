«ТИТАН» обеспечил безопасность на IMIS-2017

С 14 по 16 апреля на территории конгрессно-выставочного центра ‘ЭКСПОФОРУМ’ прошел VIII Международный мотосалон IMIS-2017 В восьмой раз крупнейший мотосалон России собрал ведущих представителей мотоиндустрии, мотоклубов, кастомайзеров, спортсменов, реставраторов и коллекционеров старинных мотоциклов. Мероприятие собрало на одной площадке несколько зон: кастом-зона, экспозиция мотоклубов из России и зарубежья, социальные и детские стенды, а также большую спортивную площадку прямо в павильоне. В рамках выставки состоялся Кубок среди кастомайзеров Russian Handbuilt Cup, Кубок среди реставраторов и коллекционеров старинных мотоциклов OLDTIMER, работала зона мотопутешествий ‘Открывай мир с мотоциклом’, а также все гости могли насладиться Motul Extereme Show с участием команды по мотофристайлу ‘FMX13’ (Алексей Колесников, Айсин, Смирнов). Безопасность мероприятия обеспечила Охранная Фирма ‘ТИТАН’. В рамках Чемпионата России по стантрайдингу одним из сильнейших спортсменов стал райдер ‘Титана’ — Фома Калинин. Спортсмен в свои 14 лет показывает высокие результаты как на российских, так и на международных соревнованиях. Алексеев Сергей Федорович, генеральный директор Охранной Фирмы ‘ТИТАН’: ‘Можно смело сказать, что экстремальный спорт в России выходит на новый уровень, с каждым годом наши спортсмены показывают все более невероятные трюки на высоком уровне. Мы стремимся поддерживать и развивать спорт в России. В рамках концепции комплексной безопасности ‘ТИТАН’ сотрудничает со многими спортивными федерациями. Сегодня мы в который раз убедились, что наши спортсмены показывают блестящие результаты в самых разных видах спорта, в том числе и в мотоспорте’.