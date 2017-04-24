Transport Logistic в Мюнхене откроет миру российскую логистику

ACEX представит совместный стенд российской логистики на главной европейской площадке в Мюнхене. С 9 по 12 мая 2017 года международная площадка Messe Munich станет центром международной логистики. Более 55000 участников из 124 стран мира, более 2000 экспонентов со всего земного шара расположится в 11 павильонах выставки Transport Logistic 2017. Церемония открытия выставки состоится 9 мая в 11.00 в павильоне А6, конференц зале 1. На церемонии выступит Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Alexander Dobrindt. Международный логистический альянс ACEX выступит оператором коллективного стенда № 231 в павильоне А4. На одном стенде будут представлены компании, имеющие различную специфику деятельности. КАРГО-ЭКСПРЕСС (Россия, Москва) специализируется на авиагрузовых перевозках, имеет прямые контракты и соглашения с основными крупнейшими авиакомпаниями. КАРГО-ЭКСПРЕСС является лицензированным таможенным представителем и таможенным перевозчиком. Компания имеет налаженную линию сборных грузов из Европы в Россию с консолидацией в основных городах, а также предлагает услуги по морским перевозкам крупногабаритной техники из Европы через порты Балтии в направлении России, стран Средней Азии и Ближнего Востока. AsstrA Associated Traffic AG (Швейцария, Россия) имеет офисы в Европе, странах СНГ и Китае с штатом более 800 человек. Подразделение AsstrA Heavy Lift, входящие в международный холдинг AsstrA специализируется на проектных перевозках и негабаритных грузах. Предоставляя услуги по авиагрузовым, железнодорожным, автомобильным морским и мультимодальным перевозкам AsstrA предлагает оптимальные решения в соотношении цена-качество. Группа компаний МКС (Россия, Санкт-Петербург) выполняет полный комплекс таможенно-логистических услуг, юридическое и финансовое обслуживание участников ВЭД. Компания имеет лицензию таможенного представителя и уполномоченного экономического оператора, а также предоставляет своим клиентам информационную систему и мобильное приложение для эффективного управления заказами, обеспечивающую информацией о текущем статусе доставки груза в режиме он-лайн. Агентство таможенной логистики (Россия, Москва, Тольятти) создано в 2006 году. Основными видами деятельности компании являются аутсорсинг импортных и экспортных операций и комплексные логистические решения. АТЛ обладает большим опытом поставок в сфере промышленного оборудования, комплектующих и материалов для предприятий автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса.Имеет Филиал в Приволжском федеральном округе (город Тольятти, Самарская область). Оптима Фрейт (Финляндия, Хельсинки) является российско-финской компанией, ведущей бизнес с Россией. Компания предлагает складские услуги на территории международного аэропорта Вантаа, консолидацию грузов, морские и авиационные перевозки (import/export), таможенное оформление всех видов документов (import/export), мультимодальные перевозки в Россию, в том числе DDP, услуги страхования грузов. PSG (Россия, Казань) — транспортно-экспедиторская компания, специализирующаяся на международных перевозках легковых, грузовых автомобилей, комплектующих и запчастей к ним. Для этих целей у компании функционируют головной и дополнительные офисы в Республике Татарстан и терминал по обработке грузов в морском порту Новороссийск. Группа компаний СВ (Россия, Москва) предлагает следующие сервисы: региональные и международные перевозки, перевозки ж/д, авиа и морским транспортом, аутсорсинг ВЭД/DDP поставки, складская логистика, а так же таможенное оформление (лицензированный таможенный брокер). Открытость партнеров по бизнесу является одним из условий успешной кооперации. Партнерство с российскими компаниями в силу сложных процедур в оформлении грузов зачастую кажется рискованным для иностранных компаний. Личные контакты с топ менеджментом представителей стенда российской логистики помогут найти наиболее комфортные условия взаимодействия и оптимальные виды доставки на территории России. Выгодное географическое положение России, через которую проходят основные транспортные коридоры Север – Юг, Запад-Восток, несомненно, обуславливает целесообразность использования российской логистической инфраструктуры. Приглашаем всех партнеров, заинтересованных в бизнесе с Российской Федерацией на совместный стенд логистических компаний с 9 по 12 мая 2017 года на Transport Logistic в Мюнхене. Подробности на сайте http://www.acexgroup.net/news/rossiyskaya-logistika-v-munhene/ Пресс служба альянса ACEX pr@acex.net Website: http://acexgroup.net/