Тренинги и курсы для специалистов от учебного центра «ЗНАНИЕ»

НОУ «Учебный центр «ЗНАНИЕ» приглашает специалистов, а также тех, кто хочет освоить новую профессию, на курсы и тренинги в Ростове-на-Дону. Клиентам предлагается широкий выбор направлений подготовки. В рамках компьютерных курсов преподаются: программирование на всех современных языках, сетевое администрирование (Windows, Linux), сборка, ремонт и обслуживание ПК, web-дизайн, компьютерная графика (программы обработки изображений фотошоп (Adobe Photoshop) и Gimp, программы векторной графики Corel Draw и Inkscape), создание эффективной рекламной компании в Яндекс.Директ, web-программирование, администрирование баз данных Oracle. По направлению «Менеджмент» осуществляется подготовка кадров в сфере туризма, рекламы, продаж, работы с таможней, логистики, маркетинга и сбыта, управления персонала, сметного дела. Особо следует отметить возможность дистанционного обучения, в том числе по программам по охране труда и противопожарной безопасности. Учебный центр организовывает профессиональное обучение и по другим направлениям. Желающие могут поступить на курсы бухгалтерии, парикмахерского искусства, визажа, дизайна интерьера и ландшафта, массажа. Также пользуется спросом подготовка к ЕГЭ. Осуществляется преподавание английского, немецкого, китайского, итальянского языков. Помимо этого, в учебном центре «ЗНАНИЕ» можно пройти тренинги личностного роста, тайм-менеджмента, активных продаж, развития персонала, эффективных коммуникаций, публичных презентаций. Доступны разные типы обучения: очное, очно-заочное, индивидуальное, а также курсы выходного дня. Для работодателей предоставляются специальные корпоративные предложения по повышению квалификации сотрудников. По окончании курсов и тренингов учащиеся получают сертификаты и документы установленного образца. О компании: НОУ «Учебный центр «ЗНАНИЕ» оказывает образовательные услуги с 1987 года в Ростове-на-Дону. В рамках деятельности Центра проводятся курсы бухгалтерии, менеджмента, компьютерных технологий, парикмахерского искусства, иностранных языков и многие другие. Он постоянно совершенствует и внедряет новые методики обучения, открывает разные направления специализаций, выбирая наиболее востребованные и актуальные для общества. Штат преподавателей состоит из квалифицированных специалистов и кандидатов наук с большим педагогическим опытом. Выпускники обладают всеми необходимыми теоретическими и практическими навыками, которые соответствуют всем стандартам. Учебный центр «Знание» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по профессиональной подготовке, повышению квалификации и дополнительному образованию детей и взрослых. Контакты: НОУ «Учебный центр «ЗНАНИЕ» Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13, офис 401, 4 этаж Телефон: +7 (863) 206-70-99 многоканальный E-mail: dekanat@znanie.org.ru Сайт: http://www.znanie.org.ru/