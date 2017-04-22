Тюменские активисты ОНФ приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню памятников и исторических мест

Тюменские активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню памятников и исторических мест (ЮНЕСКО), учрежденному в 1983 г. и отмечаемом 18 апреля. Общественники организовали экскурсию по исторической части города Тюмени. Активисты ОНФ прошлись по улице Дзержинского – бывшей Садовой. Ранее на ней располагалось более 20 домов – памятников деревянного зодчества, в том числе знаменитый дом В.П. Буркова – одного из богатейших людей Тюмени, купца первой гильдии. «Здесь около пяти разновидностей наличников. Тюменскую резьбу часто сравнивают с петербургской. Только если в северной столице ее покрывали золотом, и она составляла внутреннее убранство дворцов, то в Тюмени – выполнялась в дереве и украшала фасады домов», — рассказал эксперт ОНФ в Тюменской области, историк-журналист Андрей Зимин. Он добавил, что в 80-е годы у Тюмени был серьезный шанс попасть в перечень городов с памятниками архитектуры, охраняемыми ЮНЕСКО. «Если бы в Тюмени сохранился хоть один целый квартал домов, построенных в XIX-XX веке, памятников деревянного зодчества, то наш регион мог бы войти в список территорий всемирного наследия ЮНЕСКО, на которых есть памятники человеческому и природному гению», — отметил Зимин. В ходе экскурсии участники прошлись по улице Семакова — одной из немногих улиц исторического центра Тюмени, где также сохранился «квадрат» домов-памятников. Одно из них здание первой женской гимназии, где сейчас располагается административный корпус Тюменского государственного университета. В конце недели аналогическое мероприятие пройдет в Тобольске. Член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, историк Эдуард Бурнашев проведет экскурсию по Тобольскому Кремлю для студентов Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала ТюмГУ). Активисты Народного фронта в Тюменской области уделяют серьезное внимание вопросам защиты и сохранения памятников истории и культуры. В августе прошлого года общественники добились включения сразу трех зданий Тюмени в перечень выявленных объектов культурного наследия. По всем из них ведется текущая работа. Так, активисты ОНФ внимательно следят за судьбой дома А.М.Афромеева, расположенного на улице Димитрова. Здание постепенно разрушается. Общественники уже направили информацию в комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.