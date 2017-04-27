Участники «Футбола запасной столицы» узнали своих соперников

27 апреля в кафе «Burger place» прошла жеребьевка команд – участниц корпоративного турнира, с которого 7 мая начнется традиционный городской спортивный праздник «Футбол запасной столицы». В этом году в игровой сетке турнира впервые появились студенческие сборные Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения. Их можно считать «молодежными дублями» команд главного исторического матча «Футбола запасной столицы», в котором по традиции, ведущей начало с мая 1942 года, встретятся железнодорожники и «авиаторы». Кроме вузовских сборных за победу в корпоративном турнире будут бороться футбольные дружины завода «Металлист», Администрации г.о. Самара, компании «Лапп Руссия групп», ЗАО «МЕХТА», Самарской Футбольной Лиги и Школы футбола «Like». В ходе жеребьевки организаторы праздника сообщили, что за удачную игру в этом году можно будет получить не только кубок или медали за призовые места. Победителям корпоративного турнира и главного матча вручат карты «МЕГАподарок» от Семейного торгового центра МЕГА. Специальный приз получит и одна из студенческих команд: для «молодежных дублей» впервые приготовлен свой переходящий кубок. Корпоративный турнир «Футбола запасной столицы» начнется на стадионе «Локомотив» 7 мая в 9.30. Весь день вход на стадион – свободный.