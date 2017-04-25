Участники проекта ОНФ «Генеральная уборка» очистили от мусора территорию спортивного стадиона «Сатурн» в Омске

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» совместно с представителями Омской городской федерации футбола привели в порядок территорию футбольного стадиона «Сатурн». На интерактивной карте свалок территорию стадиона отметили жители близлежащих домов. Стадион располагается в центре большого микрорайона и пользуется популярностью у любителей спорта и здорового образа жизни. Но из-за мусорных отходов, в том числе, битого стекла и арматуры, заниматься спортом на территории стадиона небезопасно. Стадион числится на балансе подведомственного учреждения департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска «Спортсервис», однако, по словам жителей, находится в крайне замусоренном состоянии довольно продолжительное время. Активисты Народного фронта, представители Омской городской федерации футбола и жители, проживающие по соседству со стадионом «Сатурн», максимально очистили от бытовых отходов футбольное поле и прилегающий периметр общей площадью 7,5 тыс. кв. м. В итоге общественники вывезли со стадиона порядка 18 куб. м мусора. «Футбольный стадион должен быть сердцем спортивной жизни микрорайона, как это было в детстве каждого представителя старшего поколения. Мальчишки должны играть в футбол, девчонки рядом прыгать в классики – это то, что складывается само собой. Здесь территория пропадает из-за такого количества мусора, битого стекла, арматуры – опасных для детей. Но сегодня мы совместными усилиями сделали большое дело, теперь жителям нужно поддерживать в чистоте эту площадку, а мы им будем помогать», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Омской области Евгений Герасименко. Пока на интерактивной карте свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» отмечен 31 проблемный объект в Омской области. Из них 25 находятся на территории областного центра, шесть – в муниципальных районах региона. Активисты Народного фронта направили обращения в природоохранную прокуратуру и профильные органы власти, а в ближайшее время проведут ряд выездных рейдов и субботников на объектах. Общероссийский народный фронт Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.