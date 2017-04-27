Уникальный видео-курс тренировок от самого гибкого человека на Планете — Мухтара Гусенгаджиева

За 30 дней повысьте гибкость тела и сядьте на шпагат с помощью авторской методики стрейчинга. Получите курс со скидкой 50% и раскройте свою природную гибкость. В чем польза развития гибкости для человека? Начнем с повседневной. Вы встали с кровати и потянули спину. Наклонились что-то поднять, и прихватило поясницу. Неудачно оступились и порвали связку. Все это происходит потому, что мы не занимаемся растяжкой. Целый день мы сидим на работе в одной позе, а вечером скрючиваемся перед телевизором. Из-за этого связки уменьшаются и теряют свою гибкость. Проходит время, и отсутствие растяжки приводит к грыжам, повышенной утомляемости, лишнему весу и травмам. Растяжка помогает: Улучшить состояние суставов, сделать их подвижными и эластичными. Восстановиться после травмы. Повысить выносливость мышц. Быстрее восстановиться после физических нагрузок. Повысить сексуальность и привлекательность. Растяжка приносит пользу душевному состоянию. Гибкие люди легче переносят конфликты, они менее агрессивны. Ведь чем меньше зажимов на теле, тем лучше вы себя ощущаете. В нашем курсе мы собрали лучшие упражнения по стрейчингу. Если заниматься системно, через 2-3 месяца вы сможете сесть на шпагат и значительно улучшить гибкость своего тела. Получите курс со скидкой 50% и убедитесь в этом сами. Для кого подходит курс Курс по стрейчингу подойдет для людей с любым уровнем гибкости. Даже если вам кажется, что ваши мышцы не сдвинуть с места, с помощью курса, вы убедитесь, что это не так. Не верите? Посмотрите на мои фото до и после занятий стрейчингом. Фотографии ученика Мухтара Гусенгаджиева на первой тренировке. Фотографии спустя 6 месяцев тренировок. В курс вошли лучшие по эффективности упражнения, которые подходят всем. По своему опыту я знаю, как непросто начать заниматься стрейчингом, особенно, если до этого никогда не развивал свою гибкость. Поэтому, в курсе я предлагаю упражнения для разного уровня. Если вы занимаетесь танцами, йогой или спортом, то мой курс только усилит эффект. Растяжка нужна девушкам, которые: Много работают. Получили травмы и хотят вернуть гибкость. Танцуют и занимаются спортом. Мечтают с детства сесть на шпагат. Хотят стать грациознее и сексуальнее. Программа курса. Кто ведет курс. Что вы получите, после прохождения курса: Изменится ваша походка и осанка. Вы будете лучше ощущать свое тело, оно станет послушным и гибким. Повысится уровень вашей энергии и жизненной силы. Вы сядете на шпагат. Запишитесь на курс по стейчингу с 50% скидкой и почувствуйте легкость и гибкость уже через 14 дней. Гарантия Если в течение 2 недель курс вам не подойдет, мы вернем деньги.