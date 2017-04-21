Управление поддержки малого бизнеса Мининвестиций приняло участие в конференции «Народные художественные промыслы России»

5 апреля 2017 года, в г. Москва, Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялась XXXII конференция Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Основными участниками стали: Дрожжин Г.А., Председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России», Катырин С.Н., Президент Торгово-промышленной палаты РФ, Конюшков А.А., заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, Шеватова Е.В., начальник управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций и инноваций Московской области, представители региональных исполнительных органов государственной власти. «Ежегодно Ассоциация собирает на своей площадке представителей бизнеса и власти. Деловая программа включает в себя вопросы, регулирующие деятельность организаций промыслов в современных условиях, что важно для понимания конкурентной среды и выстраивания механизмов развития малого бизнеса», — отметил Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО. — Всего в 2006-2016 гг. на поддержку МСП, осуществляющих деятельность в области НХП, 24 субъекта РФ привлекли субсидии из федерального бюджета на сумму 356 079,52 тыс рублей», — добавил зампред. В ходе конференции с основным докладом «Об итогах деятельности Ассоциации «Народные художественные промыслы России» в 2016 году и перспективах работы в 2017 – 2018 гг.» выступил Председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России», член-корреспондент Российской Академии художеств Дрожжин Г.А. Представители федеральных органов исполнительной власти рассказали участникам о законодательных инициативах по совершенствованию мер государственной поддержки промыслов и дополнительных направлениях использования средств поддержки из федерального бюджета. Прокомментировала мероприятие и начальник Управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций и инноваций Московской области Екатерина Шеватова: «В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития туристической деятельности в местах традиционного бытования промыслов, а также формирование инфраструктуры сбыта продукции народных промыслов, перспективное развитие учебных заведений, готовящих кадры для НХП и многие другие». Всего участие приняли более 120 человек. Справочно Ассоциация «Народные художественные промыслы России» объединяет около 250 организаций промыслов, расположенных в 64 регионах Российской Федерации. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com