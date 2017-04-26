За неисполнение требований предписания Управления государственной жилищной инспекции Орловской области управляющая организация ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафована на 100 тысяч рублей. В адрес Управления государственной жилищной инспекции Орловской области поступило обращение председателя совета многоквартирного дома № 74 по ул. Нормандия — Неман в г. Орле. Из содержания указанного обращения следовало, что собственниками помещений данного дома на их общем собрании было принято решение о внесении жителями дома платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) непосредственно в ресурсоснабжающие организации, однако управляющая организация ООО «УК ЖЭУ № 1» входящая в состав Первой городской управляющей компании решение собственников не исполняла, чем нарушала требования законодательства. На основании данного обращения, сотрудниками отдела надзора за начислением платежей Управления жилинспекции была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «УК ЖЭУ № 1», по результатам которой управляющей организации было предписано предоставить возможность жителям МКД № 74 по ул. Нормандия — Неман в г. Орле производить оплату за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению непосредственно в адрес ресурсоснабжающей организации МПП ВКХ «Орелводоканал». Однако ООО «УК ЖЭУ № 1» не исполнила требования выданного жилинспекцией предписания. За неисполнение предписания в установленный законом срок, постановлением и. о. мирового судьи судебного участка №1 Заводского района г. Орла от 21.03.2017 ООО «УК ЖЭУ № 1» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей.