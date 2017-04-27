В АлтГУ шесть команд из вузов Сибири вступили в борьбу за победу в Турнире трех наук

Накануне, 26 апреля, в Галерее «Universum» опорного Алтайского государственного университета состоялось торжественное открытие Сибирского этапа Федерального студенческого Турнира трех наук. В этом году в турнире участвует шесть студенческих команд по шесть человек в каждой, три из которых пройдут в финал и получат возможность представлять свой вуз на федеральном Турнире трех наук в Воронеже. В Турнире трех наук-2017 соревнуются студенты из вузов Новосибирска, Омска, Кызыла, Горно-Алтайска и Барнаула. «В этом году мы, как основные организаторы сибирского этапа Турнира, в подборе экспертов мероприятия сделали основной акцент на представителях ведущих компаний биофармкластера и Центра кластерного развития Алтайского края. Это связано с тем, что биомедицина и агробиотехнологии на сегодняшний день являются стратегическими направлениями развития Алтайского госуниверситета и одними из приоритетных в экономике Алтайского края», — отметила представитель оргкомитета Сибирского этапа Турнира, заместитель проректора АлтГУ по научному и инновационному развитию Ольга Юрьевна Воронкова. В целом, Турнир трех наук в 2017 году расширился до 6 федеральных округов, включив в состав участников Дальневосточный и Южный федеральные округа. Представитель оргкомитета Турнира, аспирант Воронежского государственного университета Николай Александрович Лысенко уточнил, что сибирская площадка стала четвертым региональным этапом Турнира, после которого пройдет еще два – в Южном и Поволжском федеральных округах, а затем состоится финал в Воронеже. «Турнир трех наук – это интересный формат научного творчества, который решает целый комплекс задач, направленных на профессиональный рост, на проведение научных и творческих мероприятий, на трудоустройство. Кроме того, Турнир является частью большой всероссийской программы по развитию студенческих научных и конструкторских объединений. Мы надеемся, что этот формат научного творчества студентов будет и далее успешно развиваться, — отметил на открытии Турнира начальник управления по внеучебной и воспитательной работе АлтГУ Антон Анатольевич Целевич. – Особенность Турнира в том, что часть задач конкурсантам предлагают партнеры, представляющие реальный сектор экономики региона. Это инновационные компании, заинтересованные в пополнении своего кадрового состава перспективной молодежью. И, конечно же, Турнир – это возможность молодым ученым познакомиться с единомышленниками со всей страны и обрести полезные контакты». «Радует то, что Алтайский край уже второй год подряд становится площадкой для проведения сибирского этапа Турнира трех наук, который организует Алтайский государственный университет – передовой вуз региона, получивший в этом году статус опорного университета края. Студенчество всегда являлось самой прогрессивной частью общества, поэтому активное участие нашего региона в столь значимом студенческом научном форуме является определенным этапом в развитии сотрудничества молодежи Сибири и России в целом», — отметила в приветственном слове участникам Турнира главный специалист отдела науки и высшего образования Министерства образования и науки Алтайского края Динара Алиевна Неваева. Первые задания в ходе торжественного открытия участники Турнира получили от представителя профессорско-преподавательского состава АлтГУ, доктора искусствоведения, профессора, члена Союза художников РФ, основателя факультета искусств, почетного профессора АлтГУ Тамары Михайловны Степанской. Что такое бионика, и как ее отображает современное искусство, почему Парфенон является формулой человека и в чем секрет «Золотого сечения»? Все эти вопросы Тамара Михайловна задала молодым исследователям в ходе увлекательного рассказа о единстве науки и искусства в истории человечества. В рамках торжественного открытия Турнира трех наук были представлены эксперты мероприятия, оригинальное «Шоу сумасшедшего профессора Николя» и состоялась жеребьевка команд. Вчера же прошел первый научный бой и была проведена первая экскурсионная программа форума. В настоящее время в корпусе «Д» опорного Алтайского госуниверситета проходит второй научный бой Турнира трех наук. Торжественное закрытие и подведение итогов мероприятия, а также определение победителей Турнира состоится в пятницу, 28 апреля, в 13.00 в Галерее «Universum».