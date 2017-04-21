В Доме Правительства состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ

17 апреля 2017 года Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев провели в Доме правительства Московской области рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки и представителями японского бизнеса. На встрече с представителями японского бизнеса, присутствующего в регионе, Губернатор объявил благодарность ООО Toyota Motor за многолетнее сотрудничество и развитие экономического потенциала региона. Многофункциональный комплекс этой компании открылся в 2008 году, и он входит в число основных инфраструктурных объектов, построенных в Подмосковье. Андрей Воробьев выразил надежду, что Московская область найдет с Японией общие точки соприкосновения в обмене культурными связями и в сфере образования. Также в рамках встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы дальнейшего развития партнерских отношений Подмосковья и Японии. Посол Японии отметил позитивные перемены, происходящие в Московской области, что японские компании заинтересованы в укреплении и развитии взаимовыгодного сотрудничества. «Мы уверены, что в ближайший год на территории региона появится несколько крупных японских компаний. Сегодня мы обсудили открытие производства стройматериалов. Новую линию по производству противопожарного стекла запустят в Клину. Мы рассчитываем, что еще одна компания примет решение о локализации в Подмосковье», — рассказал Денис Буцаев. Кроме того, зампред сообщил, что в ноябре 2017 года планируется проведение роуд — шоу, цель которого – привлечь японских инвесторов на территорию Подмосковья. Отдельной темой двустороннего общения стали вопросы, направленные на увеличение обмена культурными связями и привлечение японских туристов в Московскую область. «Мы заинтересованы в привлечении иностранных туристов на нашу территорию, а также инвесторов, которые могут создавать туристическую инфраструктуру для этого: начиная с гостиниц, заканчивая общепитом, местами проведения досуга. Японские компании в свою очередь заинтересованы в использовании своих технологий и наработок на территории России. Также мы сегодня говорили об увеличивающемся интересе наших жителей к поездкам в Японию. Мы уверены, что это сотрудничество может быть обоюдовыгодным», – добавил Денис Буцаев. Справочно: По итогам 2015 года объем внешней торговли между Московской областью и Японией составил 225,7 миллиона долларов США. В том числе экспорт в Японию – 107,4 миллиона долларов США, импорт – 118,3 миллиона долларов США. В 2016 году товарооборот увеличился и составил 2,36 миллиарда долларов США. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com