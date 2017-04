В Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка пейзажных фотографий Камчатки

Панорамные фотокартины высочайших вулканов, Тихий океан, труднодоступные водопады и горные озёра, снятые с самых захватывающих ракурсов. C 27 апреля по 25 июня в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка работ известного российского фотохудожника Владимира Медведева, посвящённая Камчатке. В экспозиции собрано несколько десятков снимков камчатской природы, сделанных фотографом во время экспедиции по одному из самых красивых и загадочных уголков нашей страны. Представленные фотографии выполнены в крупном формате, с использованием высокого качества печати, и объеденены единой концепцией. За счёт этого зрители смогут погрузиться в магическую атмосферу края первозданной природы и пейзажных контрастов и испытать непередаваемое чувство присутствия на землях Камчатки. «Камчатка притягивает меня своими яркими образами. Попадая сюда, оказываешься в мире снов, сказок, фантазий. Все знают, как выглядит привычный лес, пейзаж за окном, но то, с чем сталкиваешься на Камчатке… Такого просто не бывает в нашей обыденной реальности! Подобная местность может существовать лишь в воображении, когда погружаешься в любимую книгу, описывающую жизнь на других планетах или даже в других мирах», – комментирует Владимир Медведев. Часть экспонатов выставки будет представлена в мультимедийном формате. В экспозиции демонстрируются фотографии полуострова, видеоклипы, снятые с помощью дронов, камеры GoPro и технологии таймлэпс, которые помогут увидеть один из живописных уголков России с самых захватывающих ракурсов. Владимир Медведев – специализируется на съёмках дикой природы, победитель престижного конкурса BBC Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award (2013), семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса «Золотая Черепаха» (2006-2012), автор альбома «Мир Дикой Природы. Удивительная Монголия», победившего в 2011 году на конкурсе АСКИ «Лучшие Книги Года» и получившего диплом UNESCO «За вклад в диалог культур» (2011). Участник первой фотовыставки на орбите при поддержке Русского Географического Общества. Торжественное открытие выставки снимков Владимира Медведева «Камчатка» состоится 27 апреля в 20.00 по адресу: Саввинская набережная, дом 23 стр. 1. По сложившейся традиции, вход на вернисаж будет свободным. Аккредитация: Сергей Князев, Заместитель директора по PR. Галерея Классической Фотографии. Тел.: 8-903-12345-21