В «Гармонию» близ Ставрополя прибыли мощи блаженной Матроны Московской

На днях в патриаршем храме Николая Чудотворца Выборгско-Приозерской епархии торжественно передали на Ставрополье мощи блаженной старицы Матроны Московской. Торжественная церемония, согласно каноническим требованиям, состояла из молитвы, богослужения, а также вручения свидетельства, гарантирующего подлинность передаваемой святыни. В ночь на 26 апреля святыня в сопровождении Ставропольской делегации во главе с председателем Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» Сергеем Захарченко прибыла в аэропорт. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, а также духовника Патриарха Кирилла старца Илии, святыню разместят в храме святого великомученика Артемия в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя по адресу улица Прекрасная, 32. Поклониться мощам, приложиться к иконе и обратиться с молитвенным посланием можно будет со 2-го по 8-е мая. Крестный ход, посвященный памяти святой блаженной Матроны Московской, состоится 2 мая в 11:00 часов от аллеи «Ласточек» (ул. Ишкова, 99/1). В шествии примет участие и Владыка Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский. Дата принесения мощей блаженной старицы Матроны выбрана не случайно. 2-го мая Русская Православная Церковь отмечает день памяти святой Матроны Московской. В этот день в 1999 году старицу Матрону причислили к лику местночтимых святых. В октябре 2004 года по определению Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление блаженной. Считается, что по молитвам святой Матроны к Господу происходит множество чудес: наступает исцеление тяжелобольных людей, включая невоцерковленных и не православных. Ежедневно для поклонения мощам блаженной старицы приезжают миллионы верующих со всего мира. Никого не оставляет без помощи Матушка, еще при жизни говорившая: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Теперь и у жителей Ставрополья появится возможность приложиться к мощам Матроны Московской и списку ее иконы чудотворной. Ежедневно в храме святого великомученика Артемия в «Гармонии» с 8:00 до 20:00 будут проводиться молебны и пение акафиста.