В Госдуме наградили победителей олимпиады по истории российского предпринимательства

21 апреля в Государственной думе состоялось торжественное награждение победителей III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. 1-е место (60,5 баллов) занял Старовойтов Дмитрий Павлович, студент 3-го курса юридического факультета Тюменского государственного университета. На втором месте (58,6 балла) – Абдуллаев Ясын Сахиб оглы, студент 2-го курса Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. 3-е место (57 баллов) – у Симановой Дарьи Александровны, студентка 2-го курса магистратуры Института экономики Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.4-е место разделили Додарбекова Дарья Закиржоновна, студентка 3-го курса исторического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинская область), Капустин Никита Сергеевич, студент 3-го курса экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, Магомедов Абдусалам Ибедуллахович, студент 1-го курса юридического факультета Дагестанского государственного университета. Перед награждением для всех участников была проведена ознакомительная экскурсия по зданию Госдумы. В частности, им показали отделения политических фракций в Думе. Приветственную часть торжественного награждения по традиции открыл председатель конкурсной комиссии, член-корреспондент РАН, профессор Леонид Бородкин. Он отметил большую важность проекта «История российского предпринимательства» для развития и формирования общества и страны. Ведущим церемонии награждения был депутат Государственной думы, председатель курского отделения «Деловой России» Виктор Карамышев. Депутат Госдумы, председатель дагестанского отделения «Деловой России» Заур Аскендеров отметил важность проекта, а в особенности формирование положительного образа предпринимателя, который может стать примером для современной молодежи. «Становление российского государства неразрывно связано именно с предпринимательством, потому что купцы, промышленники развивали города, развивали территории, инфраструктуру и торговлю. Опыт прошлого поможет сформировать положительный образ российского бизнеса, ведь именно он является основной силой экономики, что непосредственно влияет на жизнь нашей страны, на благополучие граждан», – сказал парламентарий. «Без знания истории мы не можем двигаться дальше, необходимо изучать и восстанавливать то, что нам оставили наши предки», – сказал депутат Государственной думы, председатель архангельского отделения «Деловой России» Дмитрий Юрков. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских похвалил принявших участие в олимпиаде студентов и поздравил тех, кто дошёл до заключительного тура и приехал на федеральный этап в Москву. Он отметил, что студенты – это не только завтрашний день России, но также и послезавтрашний: именно им придётся формировать будущее страны. Хорошей основой для этого может стать наследие предпринимателей прошлого. «Развитие бизнеса, его становление невозможно без знания истории, – убеждён зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин. – Дореволюционные предприниматели строили целые города, создавали предприятия, мануфактуры, развивали экспорт, предприниматели были социально ответственными, занимались благотворительностью и меценатством, развивали культуру». Поздравил представителей студенчества и профессор кафедры истории экономики РАНХиГС Александр Бессолицын. Он отметил важность восстановления памяти о прошлом: «Новой России и ее предпринимательству всего 25 лет, но задолго до этого был накоплен огромный опыт, традиции, правила ведения бизнеса. Предприниматель создает рабочие места, занимается меценатством, развивает страну в настоящее время, мы возвращаемся к нашим истокам, традициям. Необходимо знать лучших людей своего региона – людей настоящего и прошлого». Профессор Михайловской военной артиллерийской академии, гендиректор Союза работодателей Ленинградской области Александр Габитов выразил надежду, что сидящие в зале студенты – это будущие коллеги сегодняшних предпринимателей и сила, способная развить и приумножить уже созданное и накопленное. «”Деловая Россия” сделала огромный шаг, начав эту олимпиаду. Я видел, какой огромный интерес вызвала она в Санкт-Петербурге, был полный зал пишущих студентов, – подчеркнул он. – Уверен, в других регионов интерес был не меньший». «В 2000-м году наша страна занимала второе место по ВВП – это сделали предприниматели. Сегодня нам нужны такие же энтузиасты, патриоты, люди, любящие и знающие своё дело. Нам нужны предприятия, заводы, развитая инфраструктура, здания и учреждения социального значения, нам нужны люди, которые бы занимались динамичным развитием страны. И я думаю, что это будете вы», – напутствовал студентов сопредседатель московского областного отделения «Деловой России» Сергей Дёмин. Илья Невский, сопредседатель костромского отделения «Деловой России» начал своё выступление с цитаты Александра Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное, глубже опускаясь в смысл былого – раскрываем смысл будущего, глядя назад – шагаем вперёд». «Считаю необходимым и нужным не только помнить, но и учитывать в своей деятельности опыт российского предпринимательства прошлых лет, – заявил он. – Тем самым мы призываем нашу общественность с разных сторон оценить роль современного сообщества». Председатель калужского отделения «Деловой России» Денис Шаулин рассказал, что в период реинкарнации российского бизнеса в 90-х годах ХХ века, новоиспеченные бизнесмены опирались на западную модель ведения бизнеса. Однако сегодня мы понимаем, что должны ориентироваться в первую очередь на опыт и традиции российских предпринимателей прошлого, брать за основу их правила, а также помнить о социальной ответственности. Виктор Карамышев напомнил, что предпринимателям прошлого были присущи активность, трудолюбие, упорство. «И вы, присутствующие сегодня здесь, всё это проявили и, не сомневаюсь, проявите в будущем. Все великие дела начинаются с первого шага. Вами он уже сделан», – обратился он к финалистам. «Хочу поблагодарить вас, участников олимпиады, за то, что вы разрушаете стереотипы о современной молодежи. Поздравляю вас с выходом в финал. Именно вы придёте на смену нам, нашему поколению и займёте достойное место в ряду предпринимателей», – сказала вице-президент «Деловой России» Лариса Покачалова. Вице-президент «Деловой России», руководитель дирекции проекта «История российского предпринимательства» Ирина Захарова обрадовала участников олимпиады тем, что «Деловая Россия» дополнительно наградит поощрительными премиями трёх студентов, получивших одинаковое количество баллов – 50,5, и разделивших 4-е место». Дмитрий Старовойтов, занявший первое место, в ответном слове поблагодарил «Деловую Россию», Российское историческое общество и государство за возможность уже во второй раз принять участие в олимпиаде: «Эта олимпиада дала мне толчок, старт в жизни за этот год у меня многое изменилось в лучшую сторону». Занявший 4-е место Никита Капустин также поблагодарил организаторов мероприятия и дирекцию проекта, отметив, что он до последнего не верил в честность подобных олимпиад, но эта олимпиада в корне изменила его мнение, потому что победили именно те, кто этого действительно достоин. И один из победителей за эти два дня стал его хорошим другом, чему он несказанно рад – даже больше, чем если бы выиграл сам, добавил Никита Капустин.