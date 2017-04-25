В КФУ создадут уникальный измерительный комплекс для регистрации реликтового излучения

Ученые Казанского федерального университета задались целью – создать не имеющий аналогов в мире приемно-измерительный комплекс, который позволит зарегистрировать колебания наномасштаба в спектре реликтового излучения. Эти колебания получили название реликтовых рекомбинационных линий. Если удастся их зафиксировать, то появится возможность доказать, что первичная рекомбинация действительно была и теория горячего Большого взрыва получит ещё одно подтверждение. Несмотря на то, что эта теория считается общепринятой, неопровержимых «вещественных» доказательств первичной рекомбинации вещества еще никому найти не удавалось. Изучив форму реликтовых рекомбинационных линий, их частоту, ширину, амплитуду, континуум, ученые смогут ответить на ряд космологических вопросов: сколько весит Вселенная, какая у нее кривизна… На данный момент в мире не существует радиоастрономических инструментов, которые могли бы быть использованы для поиска реликтовых рекомбинационных линий. Но это не является преградой для ученых. Казанский университет имеет большой опыт в разработке уникальных установок. http://astrochallenge.kpfu.ru/ohotniki-za-reliktovym-izlucheniem/