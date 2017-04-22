22 апреля 2017 годя космические байкеры Королевства Любви отмечают юбилей — 5 лет со дня коронации Марии II Иерусалимской. По сложившейся традиции, королева Мария II Иерусалимская к знаменательному событию приготовила очередной сюрприз – сказочное печенье-холст со звезды AZAM21 под названием «Королевство Любви». Печенье в виде сердечек разного размера предназначено для самостоятельного оформления, что сделает каждое отдельное печенье неповторимым и уникальным подарком для любимых людей. Все желающие улучшить свои навыки по оформлению сказочного печенья и узнать больше о новых вкусных и полезных продуктах смогут сделать это при помощи видеопрограммы детской космической кулинарной школы 2111 года «У мартена», которая начнёт свою работу в ближайшее время. Для профессиональных художников печенье-холст – это ещё один инструмент для реализации своих талантов. Благодаря инициативе Её Величества в скором времени в Королевстве Любви буду проводиться выставки и чемпионаты по оформлению сказочного печенья, как это принято на звезде AZAM21. Первые экземпляры печенья будут представлены широкой публике в России 18 мая на праздновании Дня Розовой Пантеры, в ходе акции под девизом «Дарите любовь!», а впоследствии станут доступны и в других странах. Напомним, её Величество Мария II Иерусалимская взошла на престол Королевства Любви 1 января 2010 года, а королевскую корону приняла 22 апреля 2012 года. Коронация прошла на Храмовой горе в Иерусалиме, где была произнесена торжественная коронационная речь. Это событие произошло в Международный День Матери-Земли — день гармонии с природой и с планетой Земля. С тех пор у королевы Мария II Иерусалимской появились и другие титулы: королева Нагорно-Карабахская (2012, коронация в Иерусалиме в 2016), королева Азербайджана (2016, коронация в 2018), Императрица Всероссийская (2017, дата коронации пока не определена). Королевство Любви как позитивно-нейтральный субъект международного права реализует миротворческие, благотворительные и гуманитарные проекты во многих странах мира. Под эгидой Королевства учреждены два международных праздника, создаются новые производства, развиваются культура и искусство.