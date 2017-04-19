В Ленинском районе устранены 7 нарушений по содержанию кладбищ

В Ленинском районе инспекторы Госадмтехнадзора проверили территории, прилегающие и кладбищам. — На 11 объектах выявлены нарушения в виде очаговых навалов мусора на прилегающих к кладбищам территориях, ненадлежащее состояние ограждений, а также нарушение правил складирования строительных материалов, — сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. По ее словам, «согласно всем выявленным правонарушениям на организацию МБУ «СПРС» и должностных лиц, ответственных за содержание территорий кладбищ Ленинского района, составлены административные материалы. Выданы предписания об устранении выявленных правонарушений с минимальными сроками. На сегодняшний день 7 правонарушений устранено». Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует от всех собственников, осуществляющих свою деятельность на территории региона, внимательного и заботливого отношения к сооружениям и территориям, расположенным рядом с ними. Госадмтехнадзор осуществляет надзорную деятельность в связи с указаниями главы региона с целью обеспечения содержания территорий благоустроенными и чистыми.