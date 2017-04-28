В Лобне хозяев шумного кафе призвали к порядку

Административно-технические инспекторы Лобненского территориального отдела Госадмтехнадзора по просьбе жителей заставили увеселительное заведение соблюдать тишину и покой. За помощью в Лобненский территориальный отдел Государственного административно-технического надзора обратились жители многоквартирного дома по улице Чехова. Люди жаловались на постоянный шум, доносившийся из кафе «Дрим-бар», расположенный в пристроенном здании жилого дома. Заявители отмечали, что управляющие кафе «Дрим-бар» не смогли должным образом организовать досуг своих посетителей, громкая музыка нарушала тишину и покой в ночное время жителей близлежащих домов. Инспекторы рассмотрели поступившее обращение. Итогом его рассмотрения стал административный штраф, наложенный на владельцев заведения. — Владельцы кафе привлечены к административной ответственности инспекторами надзорного ведомства. В отношении правонарушителя возбуждено административное дело с наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей. Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьёва — защита интересов граждан, а тишина и покой является важной составляющей качества жизни в регионе, — пояснила Витушева. Она также сообщила, что инспекторы разъяснили предпринимателям положения Закона Московской области, чтобы впредь избегать подобных ситуаций.