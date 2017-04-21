В Мининвестиций Подмосковья наградили победителей «Умник-2016»

14 апреля 2017 года в Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Умник – 2016». Награждали молодых ученых: Сорокин Антон Борисович, руководитель группы программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, Хромов Вадим Валерианович, первый заместитель министра инвестиций и инноваций МО, Хохлов Николай Валерьевич, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Московской области и Жулябин Денис Николаевич, председатель Совета молодых учёных Московской области. В приветственном слове молодым ученым первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов сказал: «Сегодня на нас возложена приятная и почетная миссия – награждение победителей конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов по программе «УМНИК» в 2016 году. Сотрудничество Московской области с Фондом содействия инновациям началось с заключения Соглашения в 2010 году, тогда же в Московской области создано постоянное представительство Фонда». Обращаясь к награждаемым, Антон Сорокин отметил основные изменения условий программы «УМНИК», начиная с 2016 года, увеличен возраст участников конкурса до 30 лет, а также увеличен размера гранта до 500 000 рублей, а срок реализации проекта -2 года. « «УМНИК» — уникальная программа государственной поддержки молодых ученых до 30 лет, дающая возможность получить полмиллиона рублей на реализацию собственных идей. Основная цель программы — готовить талантливых разработчиков к движению вперед. Следующим этапом развития вашей инновации может стать «СТАРТ» — программа поддержки малых инновационных предприятий, где есть возможность получить от одного до трех миллионов рублей. Существуют и иные группы программ развития в рамках Фонда содействия, важно, чтобы была интересная, актуальная и полезная идея и желание ее продвигать, тогда и возможности для этого тоже найдутся», — добавил руководитель группы программы Сорокин. По словам Дениса Буцаева, заместителя Председателя Правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций МО, молодые ученые Московской области ежегодно принимают активное участие во всех конкурсах, организуемых Фондом. «В конкурсе УМНИК за прошедшие три года свои силы попробовали более 300 человек, и количество, подаваемых заявок растет. В 2016 году победителями программы УМНИК стал 31 молодой ученый из Московской области, в том числе 1 молодой исследователь одержал победу в совместном конкурсе Фонда Содействия инновациям и Национальной технологической инициативы по тематике дорожной карты «Аэронет», — прокомментировал награждение Денис Буцаев. — Большее число проектов поступило по таким направлениям, как: «Медицина будущего», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Современные материалы и технологии их создания». Лидерами по количеству заявок стали молодые ученые из научных организаций наукоградов Пущино, Жуковский, Реутов, Черноголовка, а также молодые ученые МГОУ и МОНИКИ», — добавил куратор инновационного направления Подмосковья Буцаев. «Со своей стороны Правительство Московской области прилагает максимальные усилия для привлечения в науку молодых, талантливых специалистов. Именно с этой целью 5 лет назад были учреждены 15 ежегодных премий для молодых ученых в размере 700 тысяч рублей каждая, — добавил Вадим Хромов. «Стоит отметить, что в 2016 году лауреатами премии определены представители научного сообщества наукоградов Дубны, Жуковского, Королева, Пущино, Черноголовки и Фрязино, а также молодые ученые из Мытищ, Серпухова, Подольска, МГОУ и МОНИКИ. Акцентирую внимание на г. Фрязино. Они впервые участвовали в конкурсе», — сказал, обращаясь к присутствующим Денис Жулябин. Список награждаемых победителей конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов по программе «УМНИК» в 2016 году в Доме Правительства МО: 1. Андреева Анастасия Андреевна , Государственный университет «Дубна» 2. Бардуков Николай Владимирович, Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени Эрнста 3.Бочаров Александр Александрович, филиал Военной академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации 4. Брагин Роман Александрович, Научно-производственное объединение машиностроения 5. Быков Александр Андреевич, Институт биофизики клетки Российской академии наук 6. Вахрушева Анна Владимировна, Институт биофизики клетки Российской академии наук 7. Грищенко Алена Сергеевна, Московский государственный областной университет 8. Жиленков Александр Викторович, Институт проблем химической физики Российской академии наук 9. Камагуров Семен Дмитриевич, Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений 10. Кувайцев Михаил Михайлович, Государственный университет «Дубна» 11. Курганов Илья Геннадьевич, Институт проблем микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук 12. Локтионова Анна Сергеевна, Московский областной научно-исследовательский институт клинических исследований имени Владимирского 13. Лоскутов Никита Андреевич, Институт инженерной физики 14. Манвелян Ваган Самвелович, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского 15. Матвеев Иван Николаевич, Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова 16. Сазонов Михаил Сергеевич, Научно-производственное предприятие «Исток» 17. Строганова Татьяна Сергеевна, Институт физики твердого тела Российской академии наук 18. Федулкина Вероника Андреевна, Московский областной научно-исследовательский институт клинических исследований имени Владимирского С полным списком победителей конкурса от Московской области можно ознакомиться по ссылке: http://mii.mosreg.ru/dokumenty/innovacii/17-04-2017-10-59-07-fio-pobediteley-konkursa-umnik-2016-ot-moskovskoy- Справочно Программа УМНИК, реализуется Фондом содействия инновациям. Ежегодно доля молодых ученых в структуре научных работников увеличивается. Фонд оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации. Московская область занимает второе место по численности научных работников среди регионов Российской Федерации, по данным 2016 года – научными исследованиями и разработками на территории Московской области заняты 88,4 тысяч человек. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com