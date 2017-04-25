В Минске прошла благотворительная выставка животных из приютов «Дорога домой»

22 апреля в минском парке «Тиволи» прошла благотворительная выставка «Дорога домой», организованная общественным объединением защиты животных «Эгида» и брендом кормов для домашних животных PURINA. Всю субботу неравнодушных гостей ждали 100 питомцев, мечтающих найти свою семью. Всего за день выставки 12 кошек и 5 собак нашли себе теплые дома, а их новые хозяева смогли бесплатно проконсультироваться с ветеринаром и получить в подарок корм от бренда PURINA для нового любимца. На мероприятии царила по-настоящему теплая атмосфера. Гостей в этот день развлекали артисты и аниматоры. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и развлекательных конкурсах, а самым маленьким не давали скучать аквагримеры. Кроме того, на память о лучших моментах благотворительной выставки посетители могли получить моментальные фото от бренда PURINA. Также на мероприятии работала «Палатка помощи», куда гости приносили всё то, что так необходимо питомцам для жизни в приютах. Поддержка проектов, направленных на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам, – это важная часть социальной инициативы «Пурина в Обществе». Десять обязательств, которые публично принял на себя бренд PURINA в прошлом году, направлены на то, чтобы сделать наш мир лучше для домашних животных и людей, которые их любят. _____________________________________________________________________ О бренде PURINA PURINA – мировой эксперт в области разработки питательных кормов и ухода за домашними животными. Миссия бренда – делать жизнь питомцев во всем мире лучше. «Нестле Пурина» объединяет профессионалов, которые преданы своему делу и искренне любят животных, что дает стимул к постоянным научным разработкам и совершенствованию продукции, созданной с учетом потребностей кошек и собак. Ведущие позиции компании в области кормов и ухода за домашними животными обеспечивают бренды Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet, Purina One.