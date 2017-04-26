В Минтрансе Республики Татарстан взяли курс на BIM

25 апреля 2017 года, Москва. – Компания КРОК разработала дорожную карту перехода на технологии BIM (Building Information Modelling) для Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, а также подрядных и подведомственных организаций. Благодаря новой системе министерство планирует сократить затраты и повысить эффективность строительства автодорог и сооружений. Проект инициирован в преддверии вступления в силу (январь 2019 года) законодательного предписания об обязательном использовании BIM-технологий при проектировании объектов строительства в рамках госзаказа. Согласно дорожной карте, переход к концепции BIM будет осуществлен в основном за счет интеграции приложений, уже используемых отделами и подрядчиками Минтранса РТ для проектирования, управления строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией объектов. Такой эволюционный подход обойдется в 2-3 раза дешевле, чем внедрение новых модулей BIM и переобучение пользователей. Благодаря интегрированной ИТ-среде министерство сможет централизованно контролировать финансовые показатели и все типы работ на каждом из этапов жизненного цикла объекта, а также избежать увеличения сроков и снижения эффективности проектирования из-за работы разных инженеров с разными версиями проектов. Кроме того, благодаря работе всех участников процесса в единой ИТ-среде и уменьшению числа ошибок из-за человеческого фактора должна возрасти скорость формирования проектной документации, создания 3D-модели объекта, ее согласования и передачи рабочего задания в подрядную организацию. На этапе строительства объекта дорожная карта предусматривает автоматизацию стройработ с использованием спецтехники. Это позволяет улучшить контроль за ходом выполнения работ (например, выемки грунта) в соответствии с проектными данными (отклонение менее 1 см). «Новые технологии, которые мы привлекаем к строительству объектов транспортной инфраструктуры, позволяют Татарстану быть лидером по состоянию дорог в Российской Федерации. Но это не повод останавливаться на достигнутом. По итогам комплексного внедрения информационного моделирования мы перейдем на еще более качественный уровень реализации объектов, повысим эффективность взаимодействия министерства и подведомственных организаций, участвующих в проектировании, строительстве и эксплуатации дорог и сооружений», — комментирует Артем Чукин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Дорожная карта внедрения BIM-технологий была создана КРОК по итогам обследования и анализа организационно-технологических процессов и ИТ-инфраструктуры министерства. На создание документа с описанием более 10 модулей решения (с указанием техтребований к функциональности, интеграционным возможностям, защите информации и пр.), а также этапности их внедрения и рекомендаций по использованию ушло всего около 1 месяца. «Сейчас многие организации работают лишь с отдельными BIM-инструментами, без полноценного использования технологии. Комплексный подход к внедрению BIM позволит Республике Татарстан стать первым субъектом РФ, работающим по BIM-методологии. В основу созданной концептуальной модели легли как лучшие мировые практики и межгосударственные стандарты, так и 10-летний опыт КРОК в области автоматизации процессов управления дорожным строительством. В частности, полученный за годы работы с Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ», — комментирует Анна Завтур, директор по развитию бизнеса, заместитель директора департамента информационных технологий КРОК. Реализованный проект — не первый опыт сотрудничества КРОК с Минтрансом РТ. Так, организации ведут совместную деятельность по популяризации BIM-технологий в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ). Кроме того, для Минтранса РТ был реализован пилотный проект по визуализации дорожной развязки (на примере Зеленодольской) с целью ускорения процессов согласования проекта и поиска инвесторов. О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан проводит государственную политику и осуществляет государственное управление в транспортном комплексе. В основные задачи министерства входят разработка и реализация государственной транспортной политики, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах, сокращение транспортных издержек, сохранение на территории РТ и РФ единого транспортного пространства, формирование и координация развития современной транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров на территории Республики Татарстан и пр. О компании КРОККРОК работает на ИТ-рынке c 1992 года и сегодня входит в топ-10 крупнейших ИТ-компаний (РИА Рейтинг, Коммерсант-Деньги, РА «Эксперт», 2015-2016 гг.) и топ-3 консалтинговых компаний России (Коммерсант-Деньги, РА «Эксперт», 2016 г.). КРОК — № 1 среди поставщиков ИТ-услуг в стране (PAC, 2015 г.), лидирует на рынке ИТ-аутсорсинга (TAdviser, 2015 г.), управления приложениями (PAC, 2015 г.), в сегментах ERP-решений (TAdviser, 2016 г.), на рынке систем электронного документооборота (СЭД) (TAdviser, 2016 г.), в области телекоммуникаций (РА «Эксперт», 2016 г.), по направлению IaaS (CNews, 2016), а также комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОДов (CNews, 2016 г.), зданий и сооружений (CNews, 2016 г.). Компания стабильно входит в топ-3 лучших российских поставщиков ИТ-услуг финансовому сектору (TAdviser, 2016г.), государственным организациям (PAC, 2015 г.), здравоохранению (CNews, 2016 г.), транспортным компаниям (CNews, 2016 г.), энергетике (Портал «Управление производством», 2016 г.), промышленности (Портал «Управление производством», 2016 г.) и ритейлу (Cnews, 2016 г.). КРОК предлагает услуги собственной сети коммерческих дата-центров и своего публичного облака, строит частные и гибридные облака как на базе своей сети дата-центров центров, так и на базе центров обработки данных (ЦОД) заказчиков. Является единственным в стране интегратором, чей ЦОД прошел полную сертификацию на TIER III в Uptime Institute. Для получения дополнительной информации обращайтесь в пресс-службу компании КРОК (тел. +7 (495) 974-2274, e-mail: DITmarketing@croc.ru).