В НФК е-Факторинг 3.0 можно использовать КЭП сторонних удостоверяющих центров

С 25 апреля 2016 года пользователи системы е-Факторинг 3.0 могут использовать выданную сторонним удостоверяющим центом Квалифицированную Электронную Подпись (КЭП) для подписания электронных документов. Ранее подписывать документы было можно только квалифицированным сертификатом электронной подписи, выданным НФК. Теперь клиенты, у которых есть КЭП, полученная в любом аккредитованном удостоверяющем центре, могут использовать ее для подписания электронные документы в е-Факторинг. На данный момент в перечень аккредитованных удостоверяющих центров входят:ЗАО «ПФ «СКБ Контур», ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы» (Инфотекс), Группа компаний «Калуга Астрал», ООО «Такском». Список не окончательный и будет расширятся по мере поступления соответствующий обращений клиентов НФК. «Зачастую, у наших клиентов уже есть ранее полученная КЭП, которую они используют при сдаче финансовой отчетности или обмена электронными документами с контрагентами. Мы пошли по пути повышения удобства, избавив наших клиентов от необходимости плодить электронные подписи. Теперь, им необходимо просто идентифицировать свою КЭП в системе е-Факторинг и подписывать документы» — пояснила Дарья Николаевская, Директор Дирекции инновационного развития НФК. Справка об НФК • 18 лет работы в факторинге • региональная сеть представлена 22-мя представительствами во всех ключевых регионах РФ • наиболее полный в России продуктовый ряд (финансирование дебиторской задолженности, покупка дебиторской задолженности, возмещение убытков в случае неплатежа покупателей, финансирование закупок, финансирование исполнения заказов, факторинг для экспортных операций) • система риск-менеджмента проверена на соответствие мировым стандартам компанией PricewaterhouseCoopers • в каждом представительстве НФК есть кредитные контролеры, которые ежедневно ведут работу по обеспечению своевременных оплат Покупателями • IT-сопровождение факторинговых операций (электронный документооборот и информирование клиента о всех процессах и процедурах – установление лимитов Покупателей, работа с дебиторской задолженностью по обеспечению поступления своевременных платежей и т.д.) • член крупнейшей международной факторинговой ассоциаций Factors Chain International (FCI) • Агентством S & P Global Ratings (S&P) присвоен рейтинг ‘Стабильный», краткосрочный рейтинг по международной шкале «В», по национальной шкале «ruA-»