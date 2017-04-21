В Подмосковье появится китайский индустриальный парк

15 апреля 2017 года состоялась встреча делегации провинции Хунань и представителей Корпорации развития Московской области. Встреча состоялась по инициативе ООО «Экоти» — российского представительства одного из крупнейших сельхозпроизводителей Китая – «Хунань Цзиньчжоу Чай». Повесткой мероприятия стало создание на территории Подмосковья индустриального парка, где смогут разместиться китайские инвесторы. «Объем инвестиций в проект составит 150 млн. долларов. На территории в 50 га планируется разместить 2 тыс. кв. м. офисных площадей, 30 га выделить под производственные объекты. Создание парка позволит организовать 1200 новых рабочих мест, — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев. – На данный момент планируется создание 3-х производственных линий: 1-я линия – производство 1500 тонн чая в год, 2-я линия – консервирование фруктов 40 тыс. тонн в год и 3-я линия – производство соков 10 тыс. тонн в год», — добавил зампред региона. К финансированию проекта планируется привлечь китайский банк «АйСиБиСи», работающий в России. Всестороннюю поддержку проекту будет оказывать руководство китайской провинции Хунань. С российской стороны на первом этапе реализации проекта помощь китайским инвесторам будет оказывать Корпорации развития Московской области. На прошедшей встрече представители инвесторов огласили намерения и рассказали о деталях проекта. Корпорация развития Московской области подробно рассказала об инвестиционных возможностях региона и выразила готовность оказать содействие в организации индустриального парка в регионе. «Мы рады укрепить эти связи на региональном уровне, поскольку провинция Хунань активно осваивает российский рынок и уже ведет совместно с руководством Татарстана совместный проект по созданию сельскохозяйственного парка в республике. Общими усилиями подобный совместный проект появится и в Подмосковье, — сказал Тимур Андреев, генеральный директор Корпорации развития Московской области. — В регионе китайские инвесторы рассчитывают открыть индустриальный парк пищевой направленности – очистка и фасовка чайной продукции, консервирование овощей, изготовление соков. Корпорация будет участвовать в подборе участка для размещения парка, а также окажет содействие в подключении необходимой инфраструктуры и в присвоении участку статуса «индустриального парка», — добавил Андреев. Он также сообщил, что в июле планируется визит в Москву губернатора провинции Хунань. К этому времени китайские инвесторы планируют определиться с местом локализации индустриального парка и подготовить подписание соглашения о запуске проекта. Справочно Товарооборот между Московской областью и Китаем в 2016 году составил 3,7 млрд. долларов, увеличившись на 12%. Между подмосковными и китайскими компаниями хорошие развивающиеся экономические связи. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com