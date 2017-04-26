В Подольске устранили 47 нарушений в сфере борьбы с «рекламным мусором»

Сотрудники Госадмтехнадзора продолжают следить за содержанием объектов размещения информации, а также выявлять и устранять самовольно расклеенные листовки, объявления и другой «рекламный мусор» в Подольске. — В настоящее время на территории Московской области Государственный административно-технический надзор проводит целевую операцию, цель которой – контроль за незаконным размещением средств информации, объявлений, различных информационных материалов. В апреле проверено более 60 объектов, — отметила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. По итогам проведенных проверок было зафиксировано 47 нарушений, выразившихся в самовольном размещении и использовании средств размещения информации – на ограждениях, опорах освещения, фасадах нежилых зданий. В результате принятых мер нарушения были устранены, по предписаниям инспекторов демонтировано 34 самовольно установленных информационных объекта, на остальные информационные материалы поданы документы на согласование в Администрацию городского округа Подольск. — По итогам таких рейдов с улиц подмосковных населенных пунктов убираются самовольно размещенные объекты, а самим городам и поселкам возвращается их характерный исторический облик, каждый населенный пункт преображается, перестает быть «безликой серой массой» и приобретает индивидуальность и характерные черты, о чем постоянно напоминает Губернатор Московской области Андрей Воробьев, – подчеркнула Татьяна Витушева.