В Пущино Госадмтехнадзор начал проверку гаражных кооперативов

Инспекторы Госадмтехнадзора выявили на территории гаражно-строительного кооператива №2 в Пущино нарушение требований Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области». По всему ГСК был разбросан крупный и мелкий бытовой мусор. По большому количеству мусора было понятно, что работы по уборке территории ГСК проводятся крайне редко, при этом договор на вывоз мусора отсутствовал.В итоге осмотра председателю ГСК №2 направлено уведомление о вызове в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и составления протоколов об административных правонарушениях. — Несмотря на то, что гаражно-строительные кооперативы, как правило, находятся в промышленной зоне на окраинах муниципальных образований, соблюдение чистоты и порядка для них также обязательно, уточнила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она также напомнила, что соблюдение требования Губернатора Московской области Андрея Воробьева о содержании всех территорий в чистоте и порядке касается каждого жителя региона.