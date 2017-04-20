В Рошале проверили газораспределительные устройства

В ходе повседневной надзорной деятельности инспекторами территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области проверены вопросы надлежащего состояния и содержания газораспределительных устройств в городе Рошаль. Проведенные проверки показали, что большинство объектов инфраструктуры газового хозяйства ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» в Рошале содержатся в удовлетворительном состоянии, информационные вывески в наличии, доступ к объектам ограничен, ограждения исправны, внутренняя и прилегающая территория окошена и навалов мусора на большинстве объектов не выявлено. Однако в ходе проверок был выявлен и ряд существенных нарушений. Так, при производстве работ по установке запорного газового вентиля у дома 75 на улице Калинина был выявлен неогороженный котлован. Аварийное освещение и предупреждающие знаки отсутствовали. Подобные работы проводились на другом участке у дома № 11 на улице Калинина, где после проведения работ у газораспределительных устройств не было восстановлено благоустройство территории и не убран мусор. По всем фактам нарушений принимаются меры административного реагирования, в ходе которых виновные будут привлечены к административной ответственности, а нарушения устранены в соответствии с требованиями предписаний, — сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. По ее словам, «Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует, чтобы территории региона были благоустроенными, содержались в чистоте и порядке. Неукоснительное соблюдение этого требования касается всех».