В Санкт-Петербурге пройдет VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Более 7 тыс. российских пенсионеров включились в IT-поединки регионального значения. Лучшие из них примут участие в финале VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, финал которого пройдет 25-27 мая в Санкт-Петербурге. Компьютерные соревнования российских пенсионеров, в том числе тамбовских, проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии. Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете. Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.Отборочные IT-олимпиады на сегодня стартовали в Татарстане, Ставрополье, Забайкальском крае, Белгородской, Рязанской, Тюменской и других областях: сначала лучших определят на муниципальном и районном уровнях, затем состоятся региональные этапы, которые завершатся 15 мая. Необходимо отметить, что в Тамбовской области обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности началось в 2013 году по инициативе регионального отделения «Союза пенсионеров России» («СПР») и поддержке руководства Тамбовского государственного университета имени Державина (ТГУ) после открытия в Тамбове на базе ТГУ Геронтологического университета для пенсионеров. Кроме того, начиная с 2014 года на территории области при поддержке руководства региона и по инициативе «СПР» реализуется региональный проект «Старшему поколению – активное долголетие». Основной базой для реализации проекта являются общеобразовательные школы области. Работа с пожилыми людьми идет по нескольким направлениями: компьютерный и финансовый всеобуч, правовая грамотность, основы педагогики и психологии, здоровый образ жизни и др. В целом в 2016 году в Тамбовской области на курсах по повышению компьютерной грамотности было обучено около 1 800 пенсионеров. В работе с пенсионерами принимали участие органы образования, органы ПФР, администрация области, учреждения культуры, местные отделения «СПР», кредитные учреждения, ПАО «Ростелеком» и др. Формированием групп для обучения пенсионеров компьютерной грамотности преимущественно занимается региональное отделение «СПР», которое имеет разветвленную сеть местных отделений в городах и районах области. Контактный телефон регионального отделения «СПР» 79-44-13. Группа по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Тамбовской области Тел. 79-43-10, http://www.pfrf.ru