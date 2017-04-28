В Вербилках обнаружено прошлогоднее разрытие

В Вербилках газовщики привлечены к ответственности за незавершенные земляные работы и невосстановленное благоустройство территории. В ходе надзорной деятельности на территории Талдомского муниципального района, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области выявили нарушения порядка проведения земляных работ. В ходе осмотра городского поселения Вербилки по Дмитровскому проезду инспекторы выявили частично огороженный разрытый котлован и выступающую из земли ржавую трубу. — Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, ордер на проведение земляных работ в данном местности выдавался еще в сентябре 2016 года, со сроком окончания работ до конца октября прошлого года. Ордер на данные работы получало местное газовое хозяйство. Как оказалось, рабочие организации так и не завершили начатых земляных работ, вследствие чего благоустройство не было восстановлено, — сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она отметила, что виновнику назначен административный штраф и выдано предписания об устранении выявленного нарушения. Контроль за исполнением выданного предписания остается за территориальным отделом Госадмтехнадзора Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз отмечал, что один из основных пунктов его программы ‘Наше Подмосковье’ это превращение области в регион комфортной жизни, поэтому мы продолжим внимательно следить за благоустройством Подмосковных земель, чтобы воплотить в жизнь послание Губернатора.