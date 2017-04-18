В Высшей школе экономики подвели итоги исследования корпоративного управления в госкомпаниях

18 апреля 2017 года в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) прошел круглый стол, на котором были презентованы результаты исследования «Оценка корпоративного управления в публичных акционерных обществах с участием Российской Федерации, акции которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг». Исследование проводилось Научно-учебной лабораторией исследований в области бизнес-коммуникаций ВШЭ совместно с Ассоциацией профессиональных инвесторов (АПИ). Было проанализировано корпоративное управление в ведущих российских публичных акционерных обществах с госучастием (ПАО), а именно в следующих компаниях: «АЛРОСА», «Аэрофлот», «Башнефть», Банк ВТБ, «Газпром», «ОАК», «Роснефть», «Россети», «Ростелеком», «Русгидро», «Сбербанк», «Транснефть», «ФСК ЕЭС». Комплексная оценка корпоративного управления проводилась на основе результатов встреч с членами Советов директоров/Наблюдательных советов ПАО, председателями комитетов по аудиту и/или по кадрам и вознаграждениям, независимыми директорами, инвесторами. Также были проанализированы общедоступные источники информации. В работе круглого стола приняли участие ведущие эксперты НИУ ВШЭ, представители компаний, участвовавших в исследовании, федеральных органов исполнительной власти, инвестиционного сообщества, крупнейших деловых СМИ. Основной доклад по результатам исследования, проведенного совместно Научно-учебной лабораторией исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ и Ассоциацией прямых инвестиций (АПИ), был сделан Исполнительным директором АПИ Александром Шевчуком. Заведующий Научно-учебной лабораторией исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ д.ф.н., профессор Валентина Николаевна Кириллина отметила актуальность исследования в области повышения эффективности корпоративного управления и необходимость постоянного мониторинга данной проблемы в ПАО. Авторы исследования отметили значительную роль в развитии корпоративного управления в России одобренного Правительством РФ и Банком России в 2014 году Кодекса корпоративного управления, а также ‘большой потенциал для развития и улучшения’ качества управления у многих российских госкомпаний. К примеру, независимые директора избраны сейчас менее чем в половине компаний и порой лишь формально являются независимыми от государства или ключевого акционера. Проблемой является недостаточная активность миноритарных акционеров: в первую очередь, на собраниях акционеров. Кроме того, в большинстве компаний вызывает сомнения эффективность внутреннего аудита. Вместе с тем необходимо отметить существенное улучшение ситуации с раскрытием информации компаниями за последние годы. Среди прочего, авторы исследования рекомендуют компаниям раскрывать больше сведений о своей деятельности, включая финансовую информацию, а также данные о составе и работе Советов директоров, соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления и требования Правил листинга Московской Биржи к количеству независимых директоров. Среди других пожеланий следует назвать совершенствование раскрытия информации к собраниям акционеров, отказ от голосования квазиказначейскими акциями, выплату дивидендов на основе прибыли, исчисленной по МСФО. При этом прибыль должна распределяться Советом директорам не по формальным основаниям, а основываясь на четко выработанных критериях и принимая во внимания актуальный бенчмарк.«Мы видим существенный прогресс в системе корпоративного управления, и импульс идет, в том числе, и от государства как от мажоритарного акционера. Положительный тренд отмечается, например, в вопросах подготовки информации к годовым собраниям акционеров и в возрастании роли председателя Совета директоров и Советов директоров в целом в корпоративных бизнес-процессах. Однако для повышения качества корпоративного управления в российских госкомпаниях до уровня международных стандартов предстоит сделать еще очень многое», — отметил в своем докладе Александр Шевчук. Директор Департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в своем выступлении подчеркнула, что Кодекс корпоративного управления не является обязательным для исполнения документом. Для эффективного внедрения его рекомендаций Банк предпочитает использовать «мягкую силу» с опорой на принцип «исполняй или объясняй», оставляющий компаниям право самостоятельно определять, какие принципы и рекомендации Кодекса целесообразно исполнять, однако требующий максимально подробно объяснять причины неисполнения. Результаты применения этого принципа российскими ПАО были накануне раскрыты Банком в Обзоре практики корпоративного управления в российских публичных обществах, а в рамках Круглого стола были озвучены основные выводы этой части обзора. Кроме того, Елена Курицына рассказала, что Банк России не поддерживает требования раскрывать индивидуальные вознаграждения топ-менеджмента, считая более существенным раскрывать связанность выплат с результатами работы компаний. Также Елена Курицына проинформировала участников круглого стола о том, как были восприняты в компаниях рекомендации Банка, в соответствии с которыми компаниям необходимо раскрывать информацию о критериях принятия решений о размере вознаграждения топ-менеджмента. «Крупные компании нас не поддержали в этом отношении, поэтому мы также пошли по пути мягкого внедрения — будем предлагать компаниям специальную форму раскрытия, отвечающую на данный вопрос», — сказала Елена Курицына. Филипп Пегорье — член Правления Ассоциации европейского бизнеса в России и президент Alstom в России — обратил внимание участников круглого стола на недостаточную, по его мнению, «интернационализированность» российских госкомпаний, в том числе и работающих за пределами России: например, на отсутствие иностранных граждан в составах Советов директоров и Правлений, а также то, что действующие члены Советов и Правлений зачастую не имеют управленческого опыта и бизнес-образования, полученного за рубежом. По его мнению, это говорит об отсутствии интеграции российского управленческого корпоративного сообщества в международную среду. «Что больше защитит бизнес в нынешних условиях – остаться российским и государственным, или же стать частью общемирового пространства в гораздо большей степени, чем сейчас?», — задал вопрос Филипп Пегорье. Вопрос остался открытым, особенно в контексте упомянутых Филиппом санкций в отношении российского бизнеса. Возражая Филиппу Пегорье, независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Алексей Германович, напротив, отметил успешную работу российских госкомпаний в условиях глобальной конкуренции, проиллюстрировав свой тезис несколькими примерами полноценной интеграции российского бизнеса в международный. Рассказав о практике внедрения современных методик в систему корпоративного управления «Аэрофлота», Алексей Германович подытожил свое выступление следующим образом: «Считаю, что члены Советов директоров и все заинтересованные стороны должны демонстрировать компаниям плюсы качественного корпоративного управления для их развития, поэтому сегодняшний круглый стол – важный шаг в этом направлении». Олег Федоров, член Совета директоров ПАО «Россети» и бывший член Наблюдательного Совета АК АЛРОСА, высказал мнение, что корпоративное управление во многом зависит от профиля деятельности компании и связанных с ним приоритетов, а также общей культуры управления в компании. Однако во всех случаях и сценариях независимые директора выполняют важные задачи, последовательно работая над повышением качества управления в корпоративном сегменте. Вице-президент РСПП Александр Варварин также отметил низкую активность миноритарных акционеров в корпоративных действиях, указав на необходимость постоянной и активной работы компаний с такими акционерами (по примеру Сбербанка). Кроме того, он отметил ряд законодательных недоработок и ограничений, в том числе снижающие стимулы участия акционеров в собраниях, требования раскрытия конечных владельцев (бенефициаров), а также проблематику голосования членов Советов директоров — представителей государства, в соответствии с директивами. В последующей дискуссии участники в целом поддержали выводы, сделанные в исследовании, и коснулись вопроса о способах развития корпоративного управления в России. В частности, отмечалось, что государство не должно снижать свою роль в Советах директоров, поскольку является гарантом развития эффективных корпоративных управленческих практик. Было также высказано мнение, что Советы директоров сейчас перегружены задачами из сферы текущей повестки, что наносит ущерб решению стратегических задач. Один из участников круглого стола обратил внимание, что даже российские инвесторы зачастую предпочитают инвестировать в зарубежные, а не российские компании, поэтому вопрос о совершенствовании практик корпоративного управления в России очень актуален. По мнению выступавших, наблюдается корреляция между качеством корпоративного управления в компаниях и их инвестиционной привлекательностью.