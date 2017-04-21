Верны традициям: Волжские пивовары вышли на весенний субботник!

21 апреля 2017 года, Волжский – Cотрудники Волжского филиала АО «САН ИнБев» провели мероприятия по уборке парковой территории у завода. Более пятидесяти сотрудников приняли участие в благоустройстве зеленой зоны. Пивовары убрали мусор, листву, побелили бордюры, окопали деревья и покрасили трубы. В экологическом субботнике так же приняли участие глава городского округа – город Волжский Игорь Николаевич Воронин и председатель Волжской городской Думы Дмитрий Васильевич Ястребов. «Из года в год – весной, мы проводим месячник благоустройства территории родного города, вовлекая все больше и больше в эти процессы общественность и жителей города. Приятно, что в стороне не остаются и наши партнеры, крупные предприятия, такие как АО «САН ИнБев» — отметил Игорь Николаевич Воронин. Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов «САН ИнБев». Компания провела свой первый весенний субботник еще в 2002 году. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы — «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной программы Better World («Лучший Мир»). Данная программа реализуется в рамках концерна «Анхойзер-Буш ИнБев». Она направлена на поддержку социальных проектов в регионах, где расположены предприятия компании, а также на развитие культуры ответственного потребления алкоголя, улучшение экологии. Вот уже на протяжении 16 лет пивовары поддерживают чистоту и порядок родного города. В Год экологии на предприятии планируется проведение ряда мероприятий по уборке и озеленению территории. «САН ИнБев», как социально ответственная компания, уделяет огромное внимание вопросам защиты окружающей среды. Эти принципы закреплены в нашей глобальной программе, которую мы реализуем по всему миру. Однако мы хотим служить примером не только для своих сотрудников, но и вдохновлять других людей на поступки, которые могут сделать нашу жизнь хотя бы чуточку, но лучше!» — прокомментировал событие Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев».