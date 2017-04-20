Весенняя усталость — что делать?

Весна в городе начинается с первыми лучами солнца — асфальт и здания прогреваются быстрее. И вместе с весенними днями нам всем необходимо обновление. Но сил на него категорически не хватает. Что делать в такой ситуации и как бороться с весенней усталостью? Утром тяжело вставать, днем — глаза слипаются, минорное настроение, раздражительность, беспокойство и апатия, головные боли, потеря аппетита или навязчивое желание что-нибудь съесть, заниженная самооценка и нежелание идти на работу. Такая ситуация знакома каждому, особенно затяжной весной, когда на улице холодно даже в апреле, а солнце на небе закрыто тучами. Важно понять, является ли такое состояние временным или подобные настроения присутствуют в вашей жизни уже несколько месяцев. Если это явление длительное, то лучше обратиться к врачу-психотерапевту. Именно он вправе назначать специальные препараты для поднятия сил организма. Если это временное явление и по внутреннему ощущению это просто весенняя хандра, тогда смело берите ситуацию в свои руки и используйте наши советы. 1. Витамины. Часто зимой у организма заканчиваются запасы минеральных веществ и витаминов, а вместе с их дефицитом снижается работоспособность, иммунный статус и эмоциональное состояние человека. Добавьте в свой рацион больше свежих фруктов — зеленые яблоки, бананы, гранаты, апельсины. Кроме фруктов, нужны свежие овощи — болгарский перец, салаты, зелень и прочее. Лучше восполнять дефицит витаминов естественным путем, но если нет такой возможности — купить комплекс витаминов. Таким образом, вы получите сразу весь необходимый комплекс полезных веществ, и организму станет легче. 2. Здоровый сон. Постарайтесь пересмотреть свой график и выделить для сна больше часов. Весной это особенно важно, т.к. организм устал от постоянной борьбы с нехваткой солнца и морозами, ему нужно больше времени на восстановление. Очень важно спать не менее 8 часов в день. И ложиться спать нужно как можно раньше, т.к. сон до 12 часов ночи считается самым полезным. Если не можете уснуть сразу, утройте себе вечернюю прогулку, а перед сном заварите травяной сбор. 3. Движение и спорт. Любое активное движение будит в организме всю накопленную энергию и вырабатывает большое количество эндорфинов — гормонов счастья. Заставьте себя сделать гимнастику — вы потом будете себе благодарны за подъем сил и хорошее настроение. Не любите гимнастику — танцуйте! Не любите танцевать — ходите, даже неспешная прогулка способна пробудить в организме источник энергии. 4. Смена обстановки и хорошая компания. Новые впечатления, знакомства, новые места и люди — это поможет переключиться с наскучившей рутины на новый лад, отвлечься от повторяющихся ежедневных обязанностей, ставших ‘днем сурка’. Если есть возможность — устройте себе поездку. В этой ситуации дальность не имеет значения — будет ли это соседний город, далекий остров или парк на другом конце вашего родного города. Главное, съездите туда, где вы ни разу не были. Как утверждают ученые, при попадании человека в незнакомую ему среду, мозг включает все свои возможности и усталость сменяется работоспособностью на 100%. И обязательно возьмите с собой близкого по духу человека. Вы можете поехать компанией, небольшим кругом друзей или только с одним попутчиком — вам должно быть комфортно. Только так вы сможете получить удовольствие от поездки и зарядиться новыми силами. 5. Побалуйте себя. Мы привыкли делать то, что нужно — чего требует ситуация, начальство, семья. И иногда так хочется взять и сделать что-то только для себя. Кому-то нужно купить себе вкусное пирожное, кому-то важно изменить прическу, а кому-то важно покрасить стены и передвинуть диван. Сходите в магазин и купите то, о чем так долго мечтали — нежный кашемировый палантин или шикарное платье. Прислушайтесь к себе и пойдите навстречу своей маленькой прихоти. Весна — время короткое, поэтому важно поддержать себя и с хорошим настроением перейти в теплое и светлое лето. 6. Окружите себя яркими красками. В период уныния и плохого настроения важно наполнить свое пространство яркими красками. Как утверждают психологи, яркие оттенки возбуждают нервную систему и заставляют ее активнее реагировать на окружающую среду. А нам именно это и нужно! Наденьте красное платье, укутайтесь в цветастый плед, наденьте под джинсы ярко-желтые носки, пейте чай из красивой яркой кружки. Купите для работы набор канцелярии ярких оттенков — все это поднимет вам настроение и поможет чаще улыбаться. Весной всегда хочется обновления и комфорта. Именно такое сочетание вы всегда найдете в магазинах ‘Мир кашемира’. Талантливые продавцы помогут вам сделать правильный выбор для себя любимого или в подарок. Это может быть яркий шарф и перчатки, великолепное кашемировое платье или джемпер, нежнейший кардиган или шелковый платок. Самое главное — это положительные эмоции, которыми вы наполните свою жизнь и настроение дня.