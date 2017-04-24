1 мая 2017 года компания «Виртуальная Академия» запускает «Карту Репетиторов». Новый сервис объединит информацию обо всех репетиторах из двух крупнейших российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга. В каждой карточке будут содержаться все необходимые данные и адрес преподавателя (с точностью до номера дома). Сведения о репетиторах будут представлены в виде стикеров на Яндекс.Карте. Это позволит составить общую карту репетиторов из двух городов. «Теперь при подборе репетитора наш клиент сможет узнать точное местоположение педагога. Никогда прежде сервис подбора репетиторов не был таким простым и удобным: клиент сможет подобрать педагога даже в соседнем доме. Напомним, что ранее в поиске появлялось только сообщение о том, что «репетитор живет в пешей доступности от метро». Это доставляло лишние сложности», — комментирует событие Прудников Вячеслав Михайлович (директор по развитию бизнеса). Отметим, что «Виртуальная Академия» — первая компания на российском рынке, предлагающая подбор репетиторов и целый набор образовательных услуг. Кроме того, «Виртуальная Академия» — это профессиональное сообщество частных репетиторов, объединяющее более 40 тысяч преподавателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания стремится помочь клиентам в получении качественного образования. Здесь можно найти репетира по популярным школьным предметам: русскому языку, математике, химии, биологии, физике, обществознанию и истории, литературе, иностранным языкам. Все услуги для учеников (консультации и подбор репетитора) — бесплатны. Сегодня «Виртуальная Академия» объединяет магазин учебной литературы, сервис проведения online-занятий и презентаций (так называемая интерактивная онлайн-доска) и каталог учебных видео-уроков. Контактная информация: «Виртуальная Академия» Контактное лицо: Прудников Вячеслав Михайлович (директор по развитию бизнеса) Телефоны: 8 (495) 769-95- 17 (с 9:00 до 22:00, ежедневно) 8 (800) 100-52- 31 (Бесплатно для звонков из России) Электронный адрес: inforeg@virtualacademy.ru Сайт: http://www.virtualacademy.ru/