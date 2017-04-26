Витушева – собранный в ходе субботников мусор уберут до 28 апреля

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева рассказала, что будет ждать Подмосковье после прошедших субботников. Она отметила, что перед муниципальными властями поставлена задача оперативно убрать весь мусор, собранный жителями во время субботников. — Почти в половине всех муниципалитетов Подмосковья такая проблема уже не стоит – мусор грузился в мусоровозы и утилизировался сразу же, по окончании субботников. Тем не менее, в ряде населенных пунктов до сих пор можно увидеть мешки с собранными жителями обрывками бумаг, пакетов, упаковочной тарой и прочими отходами. На то, чтобы вывезти весь этот мусор, муниципальным властям отведен срок до 28 апреля, — сообщила Витушева Она отметила, что, если в указанные сроки органы местного самоуправления не наведут порядок, Госадмтехнадзор будет привлекать нерасторопных чиновников к административной ответственности в виде штрафов. Помимо этого, местным властям будет необходимо в срок до 5 мая привести в порядок все мемориальные объекты, установленные в честь Победы в Великой Отечественной войне. А до 9 мая должны быть приведены в порядок все дворовые и иные территории населенных пунктов, не охваченные в ходе субботников. — За исполнением всех этих требований будет следить инспекторский состав территориальных отделов Госадмтехнадзора. При выявлении нарушений, мы будем не только штрафовать ответственных лиц, но и выдавать предписание об устранении нарушений с указанием сроков его исполнения. При отсутствии уважительных причин его неисполнения к назначенной дате, материалы будут передаваться в суд. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз называл благоустройство в числе основных направлений, на которые должны в первую очередь обращать внимание власти муниципальных образований — пояснила Витушева.