Витушева: В Подмосковье почти не осталось «темных пятен»

Выступая на пленарном заседании «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути развития» III-го форума «Энергоэффективное Подмосковье», Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева рассказала о состоянии объектов уличного освещения в регионе. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Московской области Дмитрий Пестов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Лидия Антонова, министр энергетики Московской области Леонид Неганов. — Статистика показывает, что ежегодно всё меньше остается улиц в городах и поселках без уличного освещения, а если и остаются, то это территории частной жилой застройки. Причем, если раньше граждане больше жаловались на неисправность и отсутствие объектов освещения, то в последнее время все большую актуальность для жителей приобретают вопросы качества освещения, его энергоэффективность, — подчеркнула Главный государственный административно-технический инспектор. Она отметила, что, благодаря тому, что вопрос модернизации объектов освещения находится в списке приоритетных, за последнее время освещенность Московской области выросла до 80%, благодаря чему, вопрос полной ликвидации «темных пятен» с лица региона может быть решен уже в ближайшие годы. — В настоящее время в Подмосковье уличное освещение имеется более чем на 80% улиц и проездов городских и сельских поселений. Общая протяженность улиц составляет более 13,5 тысяч километров, освещено — более 10,7 тысяч, — пояснила в своем выступлении Татьяна Витушева. Она также добавила, что возглавляемая ею служба также вносит свою лепту в дело поддержания и развития системы освещения региона. — По итогам осенне-зимнего сезона 2016-2017 года нами было выявлено и устранено около 700 нарушений в содержании и состоянии объектов освещения. В ходе устранения выявленных нами нарушений восстановлено более 230 участков наружного освещения, выполнен ремонт свыше 170 объектов светового оформления территорий, более 250 световых информационных средств. Заменено и отремонтировано более 2 000 уличных светильников и свыше 200 поврежденных опор наружного освещения, — перечислила она. Глава Госадмтехнадзора Также добавила, что уже в этом году служба приступит к надзору за качеством и уровнем освещенности. Свыше 40 сотрудников Госадмтехнадзора прошли необходимое обучение, ведется их оснащение необходимым инструментарием. — Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил нам контролировать состояние объектов освещения и в рамках компетенции регулировать вопросы, связанные с организацией освещения региона. Наша задача – исполнить требование главы Подмосковья, — заключила Витушева.