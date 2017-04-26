Витушева: в субботниках принял участие каждый седьмой житель региона

Руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева рассказала об итогах субботников, прошедших в Подмосковье с начала апреля. Несмотря на то, что главный субботник, объявленный Губернатором Московской области Андреем Воробьевым, состоялся 22 апреля. До этого субботники проводились муниципальными властями и в прочие выходные апреля. Наиболее массовыми стали мероприятия по наведению порядка во дворах, в парках, на улицах и аллеях, прошедшие 8 и 22 числа. — Так на субботниках, прошедших 8 апреля участвовало 440 тысяч человек, а 22 апреля уже 650 тысяч. Всего во всех прошедших субботниках приняли участие более миллиона жителей Подмосковья, то есть, каждый седьмой житель Московской области. Их стараниями с территорий муниципальных образований вывезено 182 тысячи кубометров мусора, — отметила руководитель надзорного ведомства. Она также подчеркнула, что помимо жителей, самыми активными участниками прошедших субботников стали активисты «Единой России», «Молодой гвардии» а также Юнармейцы. Также высокую активность показали представители Общественные палаты, Советов и объединений ветеранов. Кроме того, локально, в отдельных муниципалитетах участвовало большое количество общественных организаций. — По итогам прошедших в апреле субботников с территорий муниципальных образований вывезено 182 тысячи кубометров мусора. Выполнена уборка более 16 тысяч дворов, свыше 14,7 тысяч детских площадок, почти 2 тысячи зон отдыха: бульваров, скверов, парков, более 2 000 территорий воинских захоронений, мемориалов и памятников, 10 тысяч территорий и объектов благоустройства. Приведено в порядок 8 тысяч цветников и газонов, посажено свыше 21 тысячи деревьев, кустарников и элементов озеленения. Выполнена обрезка и опиловка более 175 000 деревьев и кустарников. Проведен ремонт 40 тысяч малых архитектурных форм и ограждений, а также более 6,5 тысяч иных объектов благоустройства, — перечислила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области.