Возврат хлеба и «Бухгалтерия хлебобулочного производства»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и Роспотребнадзор выступают за введение запрета на возврат хлеба и хлебобулочных изделий производителям и готовы работать в направлении выработки правовых норм защиты прав потребителей. Эта мера позволит производителям хлеба снизить значительные убытки, связанные с возвратом, а мы, покупатели, получим качественный хлеб, который не содержит в себе токсины плесневых грибов. Однако есть и другое мнение. Директор по развитию Ассоциации ‘Руспродсоюз’ Дмитрий Востриков считает, что проблему с возвратом хлеба надо решать не на законодательном уровне, а налаживать работу между хлебопроизводителями и торговыми сетями. Существуют конкретные примеры такой отлаженной работы. Компания ‘Ашан Россия’ уже несколько лет работает с поставщиками хлебобулочных изделий без возврата. В марте 2017 года запущен пилотный проект между Владимирским хлебокомбинатом и сети Х5 Retail Group. Сотрудники компаний постараются выявить ‘узкие’ места на каждом этапе и выйти на режим работы без возвратов. Но для того чтобы не отслеживать весь цикл работы в ручном режиме, необходима автоматизация на базе 1С, грамотные отчеты, которые позволяют контролировать все этапы работы между поставщиком и торговой сетью, проанализировать объемы закупок и остатки продукции. Специалисты компании 1С:Апрель Софт разработали программу ‘Бухгалтерия хлебобулочного производства‘, которая позволит вам наладить работу на хлебокомбинате. Функционал программы позволяет управлять полностью всем циклом, начиная от закупок сырья, производства хлеба и заканчивая проверкой оплаты заказчиков и доставкой готовой продукции. Автоматизируйте свой бизнес с компанией 1С:Апрель Софт! Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальную программу именно под ваши задачи. Закажите бесплатную демонстрацию программы ‘Бухгалтерия хлебобулочного производства’ к своей типовой 1С:Бухгалтерия на нашем сайте!