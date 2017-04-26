Ярославская таможня подвела итоги внешнеэкономической деятельности за первый квартал 2017 года

Всего с начала текущего года участниками внешнеэкономической деятельности, осуществлявшими таможенное декларирование в регионе деятельности Ярославской таможни, в доходную часть федерального бюджета перечислено таможенных и иных платежей на сумму 2 миллиарда рублей. За 1 квартал 2017 года Ярославской таможней принято решение о выпуске 8632 деклараций на товары, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 9%. Количество деклараций на товары (ДТ) на ввоз товаров увеличилось более чем на четверть, на вывоз – в меньшей степени (на 3%). Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни за отчетный период составил 352,2 млн. долларов США, что на 11% больше, чем в прошлом году. Стоимость ввезенных товаров выросла по сравнению с тем же периодом 2016 года на 21% с 153,5 млн. долларов до 186 млн. долларов, а вывезенных – на 2% (с 162,7 до 166,3 млн. долларов). Грузооборот товаров вырос на 5% и составил почти 252 тыс. тонн. При этом вес ввозимых товаров составил почти 27 тыс. тонн, вывозимых – 225 тыс. тонн. Товарная структура ввоза в нынешнем году в целом характеризуется отсутствием крупных изменений в номенклатуре товаров, типичных в последнее время для региона деятельности Ярославской таможни. В наиболее заметных объёмах ввозятся оборудование и механические устройства (52,8 млн. долларов), фармацевтическая продукция (52,1 млн. долларов), изделия из резины (13,3 млн. долларов), пластмассы (9,5 млн. долларов), черных металлов (9,2 млн. долларов), органические химические соединения (10,62 млн. долларов). В структуре экспорта в рассматриваемый период традиционно преобладают изделия из древесины (46,6 млн. долларов), продукты неорганической химии (46,1 млн. долларов), оборудование и механические устройства (35,2 млн. долларов), нефтепродукты (11,6 млн. долларов), изделия из резины (6,5 млн. долларов).Количество участников ВЭД, перемещавших товары, увеличилось с 334 организаций и физических лиц в 1 квартале 2016 года до 358. Географическая направленность экспортных поставок представлена 81 странами мира. Постоянными крупными торговыми партнерами «дальнего зарубежья», влияющими на объемы экспорта по стоимости в целом, являются Китай — 20,9%, Польша – 16,5%, Германия – 4,9%, Словакия – 3,9 %, Сербия – 3,3 %. Среди стран «СНГ» основными получателями являются Украина (3,7%), Узбекистан (2,0%), Азербайджан (1,4%).Участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие таможенное декларирование в регионе деятельности Ярославской таможни, осуществляли закупки импортной продукции в 59 странах мира. Наиболее крупные страны-партнеры: из «стран дальнего зарубежья» — Германия – 15,9%, Нидерланды – 15,3%, Китай – 9,6%, Япония — 7,4%, Франция – 6,3%, из «стран СНГ» — Украина (2,4% ), Туркмения (0,3%). Пресс-служба Ярославской таможни